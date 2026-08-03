Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' ve 'aday olma' çağrısı: Butlan yönetimindeki CHP'de yeni kriz mi?

Özgür Özel ve ekibinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılarak Yeni Parti'yi kurması ve 91 milletvekilinin istifasıyla sonuçlanan sürecin ardından CHP'de sular durulmuyor.

TBMM'deki sandalye sayısı 45'e gerileyen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen yaklaşık 24 milletvekilinin bulunduğu parti grubunda yeni bir hareketlilik başladı.

BİLDİRİ YAYIMLANACAK

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesindeki köşesinde yer verdiği bilgilere göre; Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay ve Nermin Yıldırım Kara'nın öncülük ettiği milletvekilleri, bu hafta içinde Kılıçdaroğlu'na yönelik bir bildiri yayımlayacak.

Çarşamba veya perşembe günü kamuoyuna duyurulması planlanan metnin yalnızca öncü dört milletvekilinin imzasını mı taşıyacağı yoksa daha geniş bir katılımla mı sunulacağı üzerindeki değerlendirmeler sürüyor.

ÜÇ TEMEL İSTEK

Selvi’nin iddiasına göre hazırlanan bildiride üç temel talep öne çıkıyor. Milletvekilleri, eylül ayında başlayacağı ifade edilen kurultay sürecinin hızlandırılarak kurultayın yılbaşından önce toplanmasını talep ediyor. Metnin en dikkati çeken unsurunu ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşan kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olmayacağını duyurması yönündeki çağrı oluşturuyor.

Ayrıca kurultayda adayların eşit koşullarda yarışabilmesi için demokratik zeminin hazırlanması ve olası müdahalelerin önüne geçilmesi isteniyor.

ARABULUCULUK ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Bildiriye öncülük eden ve parti içinde "Üçüncü Yolcular" olarak tanınan grup, daha önce bölünmeyi engellemek amacıyla Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında iletişim trafiği yürütmüştü. Bu süreçte Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un da iki isim arasında mesaj taşıdığı, ancak söz konusu girişimlerin partideki kopuşu önlemeye yetmediği kaydedildi.