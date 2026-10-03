Kılıçdaroğlu'ndan 'erişim engeli' tepkisi: 'Ne yaptığınızı, niye yaptığınızı görüyorum ve biliyorum'

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'mutlak butlan' yönetiminin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, internet medyasına ve sosyal medyada dönük son dönemde hız kazanan ve genişleyen erişim engeli kararlarına karşı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, son birkaç hafta içinde Evrensel Gazetesi, Kısa Dalga'ya, Uluslararası Af Örgütü’ne, Ali İsmail Korkmaz Vakfı’na ve Kırmızı Kedi Yayınevi’nin kurucusu Haluk Hepkon’un hesabına erişim engeli getirildiğini belirtip "Ve daha trajikomik olanı; yıllardır Türkiye’deki erişim engellerini takip eden Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in hesabı bile erişime engellendi. Son olarak da yine bulunan anlamsız bir gerekçeyle, Türkiye’nin en büyük internet haber sitelerinden T24 toptan kapatıldı" dedi.

Erişim engeli artık istisnai bir hukuki tedbir olmaktan çıktığını, sansür mekanizmasının özellikle bir konuda çalıştırıldığını gördüklerini belirten Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Fon skandalı. Yüz binlerce vatandaşın parasını ilgilendiren, milyarlarca liralık bir skandaldan söz ediyoruz. Bu skandaldan sadece muhalifler rahatsız değil. AK Parti’ye oy veren vatandaşlarımız da rahatsız. Çünkü burada ideoloji yok. Burada insanların alın teriyle biriktirdiği para var. Kimler kazandı? Kimler önceden biliyordu? Kimlerin siyasi ve bürokratik bağlantıları vardı? Kimler denetlemekle görevliydi? Kimler görevini yapmadı? Bunları sormak suç değildir. Bunları araştırmak gazetecinin görevidir. Eğer gerçekten bu fon skandalının üzerine gitmek istiyorsanız, önce gazetecilerin önünden çekilin. Haberleri engellemeyin. Gazetecileri susturmayın. Hesapları kapatmayın. Çünkü bugün bu erişim engelleri yalnızca basın özgürlüğünün önünde bir engel değildir. Bu soruşturmanın önünde de bir engeldir."

"ÇEKİN ELİNİZİ ORADAN"

Daha sonra iktidara seslenen Kılıçdaroğlu, "Siz gerçekten bu fon skandalının bütün bağlantılarının ortaya çıkmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Kim kazandı? Kim önceden biliyordu? Kim, hangi fonlardan milyonlar, milyarlar kazandı? Kimlerin siyasi bağlantıları vardı? Kimlerin bürokraside akrabaları, yakınları vardı? Kimler, bunları denetlemekle görevliyken görmedi? Bütün bunların ortaya çıkmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyorsanız, gazetecilerin önünden çekileceksiniz. Bu ülkenin interneti, kendisi hakkında çıkan haberleri kapatabileceği özel bir vana değildir. İnternetin vanasının başında oturanlara sesleniyorum: Ne yaptığınızı, niye yaptığınızı görüyorum ve biliyorum. Çekin elinizi oradan. Suçlarınızı böyle kapatamazsınız." ifadelerini kullandı.