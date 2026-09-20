Kılıçdaroğlu'ndan 'İmamoğlu'nu aday yapmasaydım diye düşündünüz mü' sorusuna yanıt

Mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, "Bunu keşke yapmasaydım dediğiniz önemli bir karar var mı" sorusuna ise "Çok önemli bir kararım yok" yanıtını verdi.

"İmamoğlu'nu aday yapmasaydım diye düşündünüz mü hiç?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Yok. Hayır, hayır" karşılığını verdi.

"ALTILI MASA'NIN KURULMASININ DOĞRU OLDUĞUNA İNANDIM"

Altılı Masa'nın kurulmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, kararın parti içinde itirazlarla karşılaştığını ancak doğru olduğuna inandığını belirterek, "Önemli kararlarda tabii arkadaşlarım itiraz ettiler. Mesela ben az önce söyledim, Altılı Masa'nın kurulması dolayısıyla ama doğru olduğuna inandım ve arkadaşlarımı ikna ettim. Her halükarda Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 51 koşulu varsa siz zaten ittifak yapmak zorundasınız. Nitekim bizim ittifakımızdan sonra Erdoğan da ittifak yapmak zorunda kaldı" değerlendirmesinde bulundu.