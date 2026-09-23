Kılıçdaroğlu'ndan, Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum... Sadece o kısma atıf yaptı: 'Biz de aynen katılıyoruz'

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklamasında, Yavaş'ın "kendisi tarafından CHP'ye kazandırılan" bir siyasetçi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın istifa duyurusunda kullandığı cümleye atıf yaptı.

"Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır; 'Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur'" ifadelerine yer veren Kılıçdaroğlu, bu değerlendirmelere aynen katıldıklarını vurguladı.

"YAVAŞ’IN BU DEĞERLENDİRMELERİNE BİZ DE AYNEN KATILIYORUZ"

Kılıçdaroğlu'nun yazılı açıklaması şöyle:

"Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir.

Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır: 'İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.'

Sayın Mansur Yavaş’ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz."