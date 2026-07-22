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Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk değerlendirme: 'Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz'

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk değerlendirme: 'Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz'

22.07.2026 11:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk değerlendirme: 'Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz'

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmiş lider Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası yaptığı ilk değerlendirmede, "Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. İktidar yönelik eleştirilerimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.
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Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklama ile yeni parti kararını duyurdu.

Özel, "Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımı atarak kuruyoruz" ifadelerini kullandı. Özel'in ifadelerinin ardından ilk istifa İzmir'den geldi. Milletvekili Murat Bakan, partisinden istifa etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK HAMLE

Özel'in kararı sonrası CHP'nin başına mahkeme kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yakın milletvekilleri ile bir araya geldi.

"MUHALEFETE MUHALEFET ETMEYECEĞİZ"

Habertürk'ün haberine göre Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ile yaptığı toplantıda şunları söyledi:

“Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. İktidar yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı 'şerefsiz' gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Biz programımızı anlatacağız"

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ardından mutlak butlan yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamalarda bulunması bekleniyor. 

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Özgür Özel

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