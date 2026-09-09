Kılıçdaroğlu'ndan 'Özgür Özel'siz CHP’nin kuruluş yıldönümü paylaşımı

Mutlak butlan kararıyla CHP'nin yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümünü sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Yaptığı paylaşıma Kılıçdaroğlu şu notu düştü:

“Her sabah güne, yakamdaki Altı Ok’un ağırlığıyla başlıyorum. O mirası korumak, hakkıyla taşımak ve bir sonraki nesle emanet etmekten başka bir gayem yok. Çünkü bazı mirasların sahibi olmaz. Emanetçileri olur. Yaşa, var ol Fırka”

'ÖZGÜR ÖZEL'SİZ VİDEO

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İsmet İnönü, eski başbakan Bülent Ecevit ve SHP Genel Başkanı Erdal İnönü yer alırken, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'e yer verilmedi.