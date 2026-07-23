Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni parti' yorumu: 'CHP'nin içindeki tartışmalar...'

Mutlak butlan kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Sincan ilçesine bağlı kırsal Girmeç Mahallesi'ndeki mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'in kuracağını söylediği yeni partinin Hazine'den pay almasına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Benim gündemim farklı" dedi.

Gündeminin halkın ve buradaki insanların sorunu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu insanların sorununu çözmek. A partisi 'bunu' demiş, B partisi 'bunu' demiş. Söylenen söz önemli, halkın sorunlarıyla kim ilgileniyor? Halkın sorunlarının çözümü için hangi önerileriniz, modelleriniz var? Buraya geldim, bu insanlar bir anlamda unutulmuş. Bu insanların aileleri var, çocukları var, sorunları var. Alın teri döküyorlar, kazanmak istiyorlar. Çocuklarını iyi okullarda okutmak istiyorlar. Bu çocukların sağlık sorunu var, bunların sosyal güvenlik sorunu var. Bu insanlarla ilgilenmeyen bir siyasi partinin veya bir siyasi liderin Türkiye'nin sorunlarını çözme kapasitesi yok demektir. Benim görevim, sorunları yoğun olan ancak toplumun unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir."

Kılıçdaroğlu, halkın arasında siyaset yaptığına işaret ederek, günlük kısır tartışmaların ötesine çıkmak gerektiğini dile getirdi.

"CHP'NİN İÇİNDEKİ TARTIŞMALAR BENİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR"

Kendisine oy versin ya da vermesin bu ülkedeki herkesin sorunlarını çözmek zorunda olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu, bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek, beraber gideceğiz, beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız. Eğer sözcü olacaksak halkın sözcüsü olacağız. Eğer sözcü olacaksak şu çocukların sözcüsü olacağız."

'MEDYA' VURGUSU: 'HALKIN MEDYASINI İSTİYORUZ'

"Kontrollü, yönlendirilen medya istemiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Halkın medyasını istiyoruz. Halkın sesi olacak, şu çocukların hakkını savunacak. Bunlarla röportaj yapın bakın bakalım, dertleri ne bu çocukların? Ben bu çocukların hakkını hukukunu savunan bir kişiyim. Siyasetteki tek hedefim bu. Onun dışında hiçbir kaygım yok. Benim tek kaygım bu çocuklar ve bu ülkenin geleceği. Bunun için de mücadele edeceğim, hiç kimse endişe etmesin. Üzerimize baskılar gelir, yalan haberler üretilir... Hayatımda görmediğim yalan haberleri kontrollü medya sayesinde gördüm, sosyal medyada gördüm. Ağzımdan çıkan 'A' ise 'Z' diye telaffuz edildiğini gördüm."

Kılıçdaroğlu, hesap vermeye hazır bir siyaset anlayışını benimsediklerini vurgulayarak, "Siyasetçi dediğiniz kişi halkına hesap verecek. Kim soruyorsa hesap verecek. Sonuna kadar gidecek. O zaman anlarız ki siyaset kirlilikten arınmıştır. Kirli siyasetin bu ülkeye faydası yoktur, bu insanlara da faydası yoktur." diye konuştu.