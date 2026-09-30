Kılıçdaroğlu'nun '1 Ekim' programı netleşti: Meclis açılışına ve resepsiyona katılacak mı?

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığına "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yarın yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla düzenlenecek Genel Kurul Özel Oturumu'na ve resepsiyonuna katılacak.
"1 EKİM" KARARINI VERDİ
Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, yarın yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis bünyesinde düzenlenecek Genel Kurul Özel Oturumu'na katılacak.
Kılıçdaroğlu, akşam da Meclis ev sahipliğinde gerçekleştirilecek geleneksel kabul resepsiyonunda da hazır bulunacak.
Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun, yarınki açılış programı kapsamında sabah saatlerinde TBMM Atatürk Anıtı önünde icra edilecek resmi çelenk sunma törenine ise katılım sağlamayacağı belirtildi.