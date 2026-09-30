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Kılıçdaroğlu'nun '1 Ekim' programı netleşti: Meclis açılışına ve resepsiyona katılacak mı?

Kılıçdaroğlu'nun '1 Ekim' programı netleşti: Meclis açılışına ve resepsiyona katılacak mı?

30.09.2026 13:01:00
Güncellenme:
ANKA
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Kılıçdaroğlu'nun '1 Ekim' programı netleşti: Meclis açılışına ve resepsiyona katılacak mı?

CHP Genel Başkanlığına "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışı kapsamında düzenlenecek Genel Kurul Özel Oturumu’na katılacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun akşam düzenlenecek geleneksel resepsiyonda da yer alacağı öğrenildi.
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Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığına "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yarın yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla düzenlenecek Genel Kurul Özel Oturumu'na ve resepsiyonuna katılacak.

"1 EKİM" KARARINI VERDİ

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, yarın yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis bünyesinde düzenlenecek Genel Kurul Özel Oturumu'na katılacak.

Kılıçdaroğlu, akşam da Meclis ev sahipliğinde gerçekleştirilecek geleneksel kabul resepsiyonunda da hazır bulunacak.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun, yarınki açılış programı kapsamında sabah saatlerinde TBMM Atatürk Anıtı önünde icra edilecek resmi çelenk sunma törenine ise katılım sağlamayacağı belirtildi.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #TBMM

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