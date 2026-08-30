Kılıçdaroğlu'nun 30 Ağustos kutlamasında 'süreç' mesajı: 'Cumhuriyetimizin gücü olacak'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına 'mutlak butlan' kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajında, "Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreçle ilgili yaptığı vurgu öne çıktı.

Kılıçdaroğlu, "Silahların tamamen sustuğu, annelerin artık evlatlarının ardından ağlamadığı; Türk’ün, Kürt’ün, Alevi’nin, Sünni’nin vatanımızda huzur, güven ve kardeşlik içinde yaşadığı bir Türkiye, Cumhuriyetimizin zayıflığı değil, gücü olacaktır" dedi.

Butlan CHP'sinin genel başkanının mesajının tamamı şöyle:

"26 Ağustos sabahı Kocatepe’de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle zafere ulaştı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığındaki o büyük zafer, yalnızca işgal ordularının yenilmesi değildi.

Anadolu’nun kaderinin artık başka başkentlerde değil, bu toprakların insanları tarafından belirleneceğinin dünyaya ilanıydı.

Atatürk, yıllar sonra 30 Ağustos’u “Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık fikrinin ölmez anıtı” olarak tarif etti.

O anıt, Anadolu’nun bütün renklerinin ortak iradesiyle yükseldi.

Yokluk içinde aynı vatanı savunan insanlar, çocuklarına bağımsız bir ülke bırakmak için omuz omuza verdiler.

Aradan 104 yıl geçti.

Bugün coğrafyamız yeniden savaşların, çatışmaların ve güç mücadelelerinin ortasında.

Sınırların tartışıldığı, haritaların yeniden çizilmek istendiği böyle bir dönemde, 30 Ağustos bize çok açık bir şey söylüyor:

Türkiye’nin bağımsızlığının en büyük güvencesi, milletimizin birliğidir.

Bu nedenle bugün bize düşen, yeni cepheler açmak değil, eski yaraları kapatmaktır.

Silahların tamamen sustuğu, annelerin artık evlatlarının ardından ağlamadığı; Türk’ün, Kürt’ün, Alevi’nin, Sünni’nin vatanımızda huzur, güven ve kardeşlik içinde yaşadığı bir Türkiye, Cumhuriyetimizin zayıflığı değil, gücü olacaktır.

Bir asır önce bağımsızlığımızı birlikte kazandık. Vatanımızı birlikte kurtardık. Şimdi o büyük zaferin mirası Cumhuriyetimizi, barışın ve demokrasinin yurdu yapmak için birlikte güçlendirerek geleceğe taşımalıyız.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Büyük Taarruz’un bütün kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."