Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kılıçdaroğlu'nun 30 Ağustos kutlamasında 'süreç' mesajı: 'Cumhuriyetimizin gücü olacak'

Kılıçdaroğlu'nun 30 Ağustos kutlamasında 'süreç' mesajı: 'Cumhuriyetimizin gücü olacak'

30.08.2026 11:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kılıçdaroğlu'nun 30 Ağustos kutlamasında 'süreç' mesajı: 'Cumhuriyetimizin gücü olacak'

CHP'deki 'mutlak butlan' yönetiminin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos mesajında iktidarın yürüttüğü "süreç"le ilgili desteğini bir kez daha tekrar ederek "Cumhuriyetimizi, barışın ve demokrasinin yurdu yapmak için birlikte güçlendirerek geleceğe taşımalıyız" dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına 'mutlak butlan' kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajında, "Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreçle ilgili yaptığı vurgu öne çıktı.

Kılıçdaroğlu, "Silahların tamamen sustuğu, annelerin artık evlatlarının ardından ağlamadığı; Türk’ün, Kürt’ün, Alevi’nin, Sünni’nin vatanımızda huzur, güven ve kardeşlik içinde yaşadığı bir Türkiye, Cumhuriyetimizin zayıflığı değil, gücü olacaktır" dedi.

Butlan CHP'sinin genel başkanının mesajının tamamı şöyle:

"26 Ağustos sabahı Kocatepe’de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle zafere ulaştı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığındaki o büyük zafer, yalnızca işgal ordularının yenilmesi değildi.

Anadolu’nun kaderinin artık başka başkentlerde değil, bu toprakların insanları tarafından belirleneceğinin dünyaya ilanıydı.

Atatürk, yıllar sonra 30 Ağustos’u “Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık fikrinin ölmez anıtı” olarak tarif etti.

O anıt, Anadolu’nun bütün renklerinin ortak iradesiyle yükseldi.

Yokluk içinde aynı vatanı savunan insanlar, çocuklarına bağımsız bir ülke bırakmak için omuz omuza verdiler.

Aradan 104 yıl geçti.

Bugün coğrafyamız yeniden savaşların, çatışmaların ve güç mücadelelerinin ortasında.

Sınırların tartışıldığı, haritaların yeniden çizilmek istendiği böyle bir dönemde, 30 Ağustos bize çok açık bir şey söylüyor:

Türkiye’nin bağımsızlığının en büyük güvencesi, milletimizin birliğidir.

Bu nedenle bugün bize düşen, yeni cepheler açmak değil, eski yaraları kapatmaktır.

Silahların tamamen sustuğu, annelerin artık evlatlarının ardından ağlamadığı; Türk’ün, Kürt’ün, Alevi’nin, Sünni’nin vatanımızda huzur, güven ve kardeşlik içinde yaşadığı bir Türkiye, Cumhuriyetimizin zayıflığı değil, gücü olacaktır.

Bir asır önce bağımsızlığımızı birlikte kazandık. Vatanımızı birlikte kurtardık. Şimdi o büyük zaferin mirası Cumhuriyetimizi, barışın ve demokrasinin yurdu yapmak için birlikte güçlendirerek geleceğe taşımalıyız.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Büyük Taarruz’un bütün kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #30 Ağustos

İlgili Haberler

Butlancı CHP yönetimi tasfiyeleri sürdürüyor... 49 ismin ihraç kararının nedeni ortaya çıktı
Butlancı CHP yönetimi tasfiyeleri sürdürüyor... 49 ismin ihraç kararının nedeni ortaya çıktı Butlancı CHP yönetimi 49 kişiyi “YENİ Parti'ye çalışıyorlar” gerekçesiyle ihraç etmek istiyor. İhracın perde arkasında ise butlan kararının iptal edilmesi halinde ihraç edilen isimlerin geri dönmelerini engellemek olduğu belirtiliyor.
Butlan CHP'sinden yeni iddia: YENİ Parti, üye verilerini mi götürdü?
Butlan CHP'sinden yeni iddia: YENİ Parti, üye verilerini mi götürdü? CHP Genel Başkanlığı görevine "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmayları, CHP’den ayrılarak YENİ Parti’yi kuran Özgür Özel ve ekibinin partiye ait üye verilerini beraberinde götürdüğünü öne sürdü. Kurmaylar ayrıca bazı belediye başkanlarının CHP üyelerini istifaya ve YENİ Parti’ye katılmaya zorladığını, belediye çalışanlarının ise işten çıkarılmakla tehdit edildiğini iddia etti.
YENİ Parti’den butlan ihraçlarına tepki… Zamanlamaya dikkat çekti: ‘Yargıtay’ın tedbiri kaldırması ihtimaline karşı alınmış bir önlem’
YENİ Parti’den butlan ihraçlarına tepki… Zamanlamaya dikkat çekti: ‘Yargıtay’ın tedbiri kaldırması ihtimaline karşı alınmış bir önlem’ Yeni Parti Sözcüsü Emre, aralarında eski CHP Genel Sekreteri Böke ve eski genel başkan yardımcıları ile Parti Meclisi üyelerinin bulunduğu 49 kişinin kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine tepki gösterdi. Emre, ihraçları “Yargıtay’ın tedbiri kaldırması ve butlan yönetimini partiden uzaklaştırması ihtimaline karşı alınmış; ahlaksız ve çıkarcı bir tedbirdir. Varlıklarını bir istinaf kararıyla meşru gösterenler, kararı Yargıtay’ın denetiminden kaçırmaya çalışmaktadır” olarak değerlendirdi.