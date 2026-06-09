Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinleyen vekil sayısı ortaya çıktı: İşte o isimler…

Grup toplantısına yönelik kriz, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in TBMM'de, atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Genel Merkez'de kürsüye çıkmasıyla sona erdi.
Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezinde yaptığı konuşmaya katılan milletvekili sayısı ise dikkat çekti.
Konuşmasında CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu’yu sadece 17 CHP'li vekilin katıldığı öğrenildi.
İşte o isimler:
- Hasan Öztürkmen
- Ali Karaoba
- İnan Akgün
- Barış Bektaş
- Mustafa Adıgüzel
- Hüseyin Yıldız
- Gamze Akkuş İlgezdi
- Mahir Polat
- Semra Dinçer
- Ali Fazıl Kasap
- Sevda Erdan Kılıç
- Nurten Yontar
- Deniz Demir
- Orhan Sarıbal
- Enis Berberoğlu
- Faik Öztrak
- Kadim Durmaz