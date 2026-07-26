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Kılıçdaroğlu'nun üye etkinliğinde 'figüran' krizi... Gürsel Tekin şikayetçi oldu: Savcılık soruşturma başlattı

Kılıçdaroğlu'nun üye etkinliğinde 'figüran' krizi... Gürsel Tekin şikayetçi oldu: Savcılık soruşturma başlattı

26.07.2026 21:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu'nun üye etkinliğinde 'figüran' krizi... Gürsel Tekin şikayetçi oldu: Savcılık soruşturma başlattı

Mutlak butlan kararıyla CHP'ye atanan Kılıçdaroğlu'nun üye katılım töreninde salon figüranlarla doldurulduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ücretli figüran getirildiği iddiasına ilişkin yapılan şikayetin ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in şikayetçi olduğu öğrenildi.
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CHP'nin başına mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı CHP üye katılım töreninde salon figüranlarla doldurulduğu ortaya çıkmış ve törene, cast ajanslarından yüzlerce figüranın 950 lira karşılığında taşındığı iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklama şu şekilde:

"Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır."

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in şikayetçi olduğu öğrenildi.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Soruşturma

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