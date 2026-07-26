Kılıçdaroğlu'nun üye etkinliğinde 'figüran' krizi... Gürsel Tekin şikayetçi oldu: Savcılık soruşturma başlattı

CHP'nin başına mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı CHP üye katılım töreninde salon figüranlarla doldurulduğu ortaya çıkmış ve törene, cast ajanslarından yüzlerce figüranın 950 lira karşılığında taşındığı iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklama şu şekilde:

"Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır."

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in şikayetçi olduğu öğrenildi.