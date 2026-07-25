Kılıçdaroğlu rozet takarken görevlileri fırçaladı: Kayyım Gürsel Tekin'in sözleri gündem oldu

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen üye katılım töreninde yeni üyelere rozet taktı.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, dün kurulan yeni ana muhalefet partisi YENİ Parti'ye ilişkin “Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin partisi. Dünyada 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi. Şerefli bir partidir. Onurlu bir partidir. Kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti. Biz bunları yapmak zorundayız. Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz” dedi.

''SİZİ GERÇEKTEN VAR YA...''

Yargı kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in, töreninin ardından sahnede görevlilere yönelik sert sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Tekin törendeki görüntülerde "Bu arkadaşlarımızın burada ne işi var? Barış, sizi gerçekten bir dersten geçireceğim. İndirin arkadaşları! Barış, sen de in oradan!" ifadelerini kullandı.

''LANN... TÖVBE YARABBİİ TÖVBE''

Tekin Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı anlarda da parti görevlilerine yönelik “Çocuklar rozetler nerede. Lann... tövbe yarabbii tövbe” dedi.