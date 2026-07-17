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Kılıçdaroğlu ve Özel, Olcay Baykal'ın cenazesinde yan yana

Kılıçdaroğlu ve Özel, Olcay Baykal'ın cenazesinde yan yana

17.07.2026 13:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu ve Özel, Olcay Baykal'ın cenazesinde yan yana

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, merhum Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal’ın cenaze törenine katıldı. Özel cenazede Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaştı.

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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Baykal'ın cenazesi, defnedilmek üzere Ankara'ya getirildi.

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Törene CHP lideri Özgür Özel ile mahkemenin mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Özel ile Kılıçdaroğlu, son olarak 25 Haziran'da hayatını kaybeden eski CHP Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde karşılaşmıştı. 

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Özgür Özel

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