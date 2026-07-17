Kılıçdaroğlu ve Özel, Olcay Baykal'ın cenazesinde yan yana

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Baykal'ın cenazesi, defnedilmek üzere Ankara'ya getirildi.
Törene CHP lideri Özgür Özel ile mahkemenin mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Özel ile Kılıçdaroğlu, son olarak 25 Haziran'da hayatını kaybeden eski CHP Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde karşılaşmıştı.