Kılıçdaroğlu yönetiminden 'Çankaya' açıklaması: 'Siyasi tartışmalardan uzak yürütülmeli'

Bu sabah Çankaya Belediyesi'ni hedef alan ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında da gözaltı kararı verilen operasyon üzerine CHP'deki Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden bir açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı aracılığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu sabah Çankaya Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyonla, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef alan uygulamalara bir yenisini daha eklemiştir.

Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, yargı süreçlerinin siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek, adil ve şeffaf biçimde yürütülmesi zorunludur.

Gerçeğin ortaya çıkması, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi ve hukukun üstünlüğünün korunması adına süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz."