Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kılıçdaroğlu yönetiminden 'Çankaya' açıklaması: 'Siyasi tartışmalardan uzak yürütülmeli'

Kılıçdaroğlu yönetiminden 'Çankaya' açıklaması: 'Siyasi tartışmalardan uzak yürütülmeli'

11.07.2026 09:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kılıçdaroğlu yönetiminden 'Çankaya' açıklaması: 'Siyasi tartışmalardan uzak yürütülmeli'

CHP'deki 'mutlak butlan' yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon için "siyasi tartışmalardan uzak, adil ve şeffaf yürütülmesi" çağrısı yaptı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bu sabah Çankaya Belediyesi'ni hedef alan ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında da gözaltı kararı verilen operasyon üzerine CHP'deki Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden bir açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı aracılığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Bu sabah Çankaya Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyonla, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef alan uygulamalara bir yenisini daha eklemiştir.

Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, yargı süreçlerinin siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek, adil ve şeffaf biçimde yürütülmesi zorunludur.

Gerçeğin ortaya çıkması, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi ve hukukun üstünlüğünün korunması adına süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz."

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Müslüm Sarı #Çankaya Belediyesi