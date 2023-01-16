Kılıçdaroğlu: Yurt dışına çıkış harcı tarihin çöplüğüne gidecek

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 16:52

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 16:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde atacakları adımlara dönük paylaşımlarına devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yurtdışına çıkışta alınan “Yurt Dışına Çıkış Harcı”nı kaldıracaklarını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yurtdışına çıkışta alınan 'Yurt Dışına Çıkış Harcı' adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek" ifadelerini kullandı.

Yurtdışına çıkışta alınan “Yurt Dışına Çıkış Harcı” adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 16, 2023



