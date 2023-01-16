Kılıçdaroğlu: Yurt dışına çıkış harcı tarihin çöplüğüne gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışına çıkarken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından alınan yurt dışına çıkış harcını 'haraç' olarak tanımlayarak 6 ay sonra kaldıracaklarını duyurdu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 16:52
Kılıçdaroğlu: Yurt dışına çıkış harcı tarihin çöplüğüne gidecek
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde atacakları adımlara dönük paylaşımlarına devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yurtdışına çıkışta alınan “Yurt Dışına Çıkış Harcı”nı kaldıracaklarını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan  yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yurtdışına çıkışta alınan 'Yurt Dışına Çıkış Harcı' adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek" ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler