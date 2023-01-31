Kılıçdaroğlu'ndan Pakistan Başbakanı Şerif'e başsağlığı mektubu

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 13:20

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 13:20

Pakistan’ın Peşaver kentinde camiye düzenlenen bombalı saldırı dünya gündemindeki yerini koruyor.

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif'e mektup göndererek başsağlığı dileklerinde bulundu.

"DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Partiden yapılan açıklamaya göre CHP lideri, mektubunda, 30 Ocak 2023 tarihinde, Peşaver kentinde bir camiye yönelik gerçekleşen bombalı eylemde çok sayıda can kaybı olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Pakistan halkıyla dayanışma içerisinde acınızı paylaşıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile hükümetinize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.