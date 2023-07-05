Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Ulukuş, 'Sezgin Tanrıkulu' tweetini sildi

Yayınlanma: 05.07.2023 - 09:55

Güncelleme: 05.07.2023 - 09:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olarak atanan, Zafer Partisi’nin gençlik yapılanması Ayyıldız Hareketi’nin eski kurucu Genel Başkanı Gökşen Anıl Ulukuş, CHP CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na cevaben 2020 yılında sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımı sildi.

Gökşen Anıl Ulukuş, “Sezgin Tanrıkulu’na o konu başta olmak üzere pek çok konuda katılmıyorum. Ancak yazdığım ifadelerin dilinin doğru olmadığına karar verdim. Sezgin Tanrıkulu ile ilgili olan tweeti sildim” ifadelerine yer vererek söz konusu paylaşımını sildiğini duyurdu.

Ulukuş söz konusu tweet'inde Tanrıkulu'na Irak Kürdistan Bölge Yönetimi bayrağıyla ilgili sözleri üzerine "şerefsiz", "namussuz", "terör destekçisi" gibi ağır hakaretler etmişti.