Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Ulukuş, 'Sezgin Tanrıkulu' tweetini sildi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı olan Gökşen Anıl Ulukuş, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na cevaben 2020 yılında yaptığı paylaşımını sildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olarak atanan, Zafer Partisi’nin gençlik yapılanması Ayyıldız Hareketi’nin eski kurucu Genel Başkanı Gökşen Anıl Ulukuş, CHP CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na cevaben 2020 yılında sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımı sildi.
Gökşen Anıl Ulukuş, “Sezgin Tanrıkulu’na o konu başta olmak üzere pek çok konuda katılmıyorum. Ancak yazdığım ifadelerin dilinin doğru olmadığına karar verdim. Sezgin Tanrıkulu ile ilgili olan tweeti sildim” ifadelerine yer vererek söz konusu paylaşımını sildiğini duyurdu.
Ulukuş söz konusu tweet'inde Tanrıkulu'na Irak Kürdistan Bölge Yönetimi bayrağıyla ilgili sözleri üzerine "şerefsiz", "namussuz", "terör destekçisi" gibi ağır hakaretler etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan, Saray'da Koç ailesini ağırladı
- İYİ Parti'nin A Takımı belli oldu
- Beyanname ve bildirim verme süresi uzatıldı
- Memur maaşında yeni gelişme
- Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması
- 'Çok şaşırdığım tarikat buluşması...'
- Bazı vekiller grup toplantısına katılmadı
- Reuters Bilal Erdoğan kararına itiraz etti
- Meclis'te 'Yanardağ' gerilimi
- CHP'nin başında olsam da olmasam da...