'Kılıçlı gençler' görüntüsü gündem olmuştu: 'Provokatif mesajlar' iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Eskişehir’de ellerinde kılıçlarla yürüyen 3 gencin videosuyla ilgili olarak "halkı provoke eden edici mesajlar" attığı belirtilen sosyal medya hesapları hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İHA
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:23
'Kılıçlı gençler' görüntüsü gündem olmuştu: 'Provokatif mesajlar' iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Abone Ol google-news

Geçen günlerde bazı sosyal medya hesaplarında, ellerindeki kılıçlarla yolda yürüyen ve yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 şahsın videosu paylaşıldı.

Paylaşımların gündem haline gelmesi üzerine videodaki şahıslar hakkında araştırma yapıldı. Araştırmaların sonucunda videodaki şahısların film şirketi çalışanı oldukları ve ellerindeki kılıçların film sahnesinde kullanılan, kesici olmayan malzemeler olduğu açıklandı.

Dün akşam saatlerinde ise ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan videoların altında “halkı provoke edici mesajlar yayınladığı” belirtilen sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.


sosyal medya Soruşturma eskişehir

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler