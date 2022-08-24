'Kılıçlı gençler' görüntüsü gündem olmuştu: 'Provokatif mesajlar' iddiasıyla soruşturma başlatıldı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:23

Geçen günlerde bazı sosyal medya hesaplarında, ellerindeki kılıçlarla yolda yürüyen ve yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 şahsın videosu paylaşıldı.

Paylaşımların gündem haline gelmesi üzerine videodaki şahıslar hakkında araştırma yapıldı. Araştırmaların sonucunda videodaki şahısların film şirketi çalışanı oldukları ve ellerindeki kılıçların film sahnesinde kullanılan, kesici olmayan malzemeler olduğu açıklandı.

Dün akşam saatlerinde ise ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan videoların altında “halkı provoke edici mesajlar yayınladığı” belirtilen sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.