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KKTC'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı

KKTC'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı

30.08.2026 13:13:00
Güncellenme:
AA
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KKTC'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.

Başkent Lefkoşa'daki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, bazı bakan ve milletvekilleri ile yurttaşlar katıldı.

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Tören, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İnaltekin'in anıt özel defterini imzalamasıyla sona erdi.

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FAZIL KÜÇÜK BULVARI'NDA RESMİ GEÇİT TÖRENİ

Daha sonra Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni düzenlendi.

Tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı, ardından Cumhurbaşkanı Erhürman tarafından tören birlikleri denetlendi ve halkın bayramı kutlandı.

Askeri birlikler, geçiş yaparken Cumhurbaşkanı Erhürman'ı selamladı.

Resmi geçit töreni, 39. Mekanize Tümen Komutanlığında görevli Hava Savunma Teğmen Seyhan Gökçe Dağılan’ın yaptığı konuşmanın ardından sona erdi.

İskele, Lefke, Akdoğan, Geçitkale ve Mehmetçik kentlerinde de törenler düzenlendi.

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt kentlerindeki törenlerin, hava koşulları nedeniyle öğleden sonra düzenleneceği bildirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Karadeniz Ereğli Karakol Gemisi ile TCG Meltem Hücumbotu, KKTC'ye liman ziyaretine başladı.

TCG Karadeniz Ereğli Karakol Gemisi (P-1214) Girne Turizm Limanı’nda, TCG Meltem Hücumbotu (P-334) Gazimağusa Ticari Limanı’nda halkın ziyaretine açıldı.

Gemiler, 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

İlgili Konular: #KKTC #30 Ağustos

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