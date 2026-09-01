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Kocaeli’de El-Kaide operasyonu: Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Kocaeli’de El-Kaide operasyonu: Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

1.09.2026 14:56:00
Güncellenme:
DHA
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Kocaeli’de El-Kaide operasyonu: Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Kocaeli’de, terör örgütü El-Kaide’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı.
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü El-Kaide'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 8 şüpheliyi belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından 28 Ağustos’ta belirlenen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İlgili Konular: #kocaeli #El Kaide

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