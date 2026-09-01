Kocaeli’de El-Kaide operasyonu: Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü El-Kaide'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 8 şüpheliyi belirledi.
Teknik ve fiziki takibin ardından 28 Ağustos’ta belirlenen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.