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YENİ Partili başkandan kongre sürecinde dikkat çeken hamle: Delege listelerinin tamamı gençlere emanet edildi

YENİ Partili başkandan kongre sürecinde dikkat çeken hamle: Delege listelerinin tamamı gençlere emanet edildi

13.09.2026 17:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YENİ Partili başkandan kongre sürecinde dikkat çeken hamle: Delege listelerinin tamamı gençlere emanet edildi

Yeni Parti Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Cihan Özaltan, kongre süreci öncesinde mahalle delege listelerinin tamamını 18-35 yaş arasındaki genç isimlere ayırdı. İç rekabetin önüne geçmeyi hedefleyen Özaltan, delege yetkisini İlçe Gençlik Kolları Başkanı Caner Koca’ya teslim etti.

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Kongre sürecine hazırlanan Yeni Parti Darıca İlçe Örgütü'nde, ilçe genelindeki delege seçimleri öncesinde dikkat çeken bir karara imza atıldı. Kurucu İlçe Başkanı Hüseyin Cihan Özaltan, delege belirleme sürecini tamamen gençlerin kontrolüne bırakarak siyasette gençleşme vizyonunu uygulamaya geçirdi.

18-35 YAŞ ARASINDAKİ İSİMLERDEN OLUŞACAK

Delege seçimlerinin parti içinde yıpratıcı bir yarışa dönüşmesini engellemek amacıyla hareket eden Özaltan, mahalle delegelerinin tamamının 18-35 yaş grubundaki üyelerden oluşturulması yönünde karar aldı. Bu doğrultuda süreçteki tüm yetki ve sorumluluk Yeni Parti Darıca Gençlik Kolları Başkanı Caner Koca'ya devredildi.

İLÇENİN GELECEĞİNİ GENÇLER ŞEKİLLENDİRECEK

Tamamı gençlerden oluşacak delege listeleriyle birlikte partinin Darıca’daki ilk kurumsal yapısı da genç kuşaklar eliyle kurulmuş olacak. Alınan bu kararla 18-35 yaş aralığındaki parti mensubu gençler, ilçenin siyasi geleceğini ve parti yönetimini belirleyecek ilk resmi irade durumuna geldi.

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