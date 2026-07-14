Konu yargıya taşınmıştı: Adnan Beker'den Kılıçdaroğlu'na bir tepki daha

4 Temmuz tarihinde "mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize yararı olmayacağı kanaatindeyim" sözleriyle CHP'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Beker, "Hakkımda attığı iftiralar nedeniyle daha önce yargıya başvurduğum Kemal Kılıçdaroğlu, iddialarını ispatlamak yerine iftiralarına ve hakaretlerine devam etmektedir" dedi.

"Benim alnım ak, başım dik..." sözleri ile Kılıçdaroğlu'na seslenen Beker, "Elinde ne varsa mahkemeye sun. Yeter ki iddialarının arkasında bir kez olsun mertçe dur!" ifadelerini kullandı.

Beker sözlerini, "Bu iftiralar karşısında kendisine Allah'tan akıl; ailesine ve siyasi hesapları uğruna bu zata katlanmak zorunda kalanlara sabır diliyorum" şeklinde sonlandırdı.

KILIÇDAROĞLU "KİRLİ ADAM" DEMİŞTİ

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam bir televizyon kanalında canlı yayın konuğu olmuştu.

Kılıçdaroğlu burada Adnan Beker'e yönelik sert sözler kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, "Adnan Beker kim oluyor da gelip CHP'nin kapısında otobüsüyle bekliyor ya? Bu adam kirli bir adam. Açsın bana davayı. Kirli adam diyorum, açsın davayı. Mahkemeye bütün kirliliklerini delilleriyle ortaya koyacağım. AK Parti'nin almadığını CHP gidip alıyor. Ne işi var bu adamın ya? Gelmiş CHP'yi kurtarmaya... Sen önce kendini kurtar" demişti.

KONU YARGIYA TAŞINMIŞTI

Adnan Beker ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'otobüs' tartışması daha önce yargıya taşınmıştı.

Adnan Beker, kendisini "militan toplamak" ve parti binasında "olay çıkartmak" ile suçlayan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "işlemediğini bildiği halde bir kişiye hukuka aykırı fiil isnat etmek" suçlamasıyla kamu davası açılması talebiyle suç duyurusunda bulunmuştu.