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Konya Cezaevi'nde isyan iddiası: İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı

Konya Cezaevi'nde isyan iddiası: İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı

10.08.2026 10:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Konya Cezaevi'nde isyan iddiası: İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı

Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 'Gerçeğe aykırı' paylaşımlarda bulunduğu belirtilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gece saatlerinde henüz nedeni netleşmeyen bir hareketlilik yaşandığı bildirildi. Cezaevinde mahkûmlar arasında huzursuzluk çıktığı ve koğuşlardan sesler yükseldiği yönündeki iddiaların ardından bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi.

İddialar üzerinde cezaevinde önünde de kalabalık oluştu. Bunun üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta bazı basın yayın kuruluşları ile internet sitelerinde "cezaevinde isyan çıktığına" dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

Bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

8 GÖZALTI KARARI

Söz konusu paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve adli işlemlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

İlgili Konular: #konya #CEZAevi

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