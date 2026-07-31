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Konya'da başörtülü kadına saldırı iddiası: Şüpheli tutuklandı

Konya'da başörtülü kadına saldırı iddiası: Şüpheli tutuklandı

31.07.2026 11:19:00
Güncellenme:
İHA
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Konya'da başörtülü kadına saldırı iddiası: Şüpheli tutuklandı

Konya’da kadına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve saldırıda bulunduğu iddia edilen şahıs, "Kadına Karşı Kasten Yaralama" suçundan tutuklandı.
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28 Temmuz 2026 tarihinde Konya'da R.B.Y. isimli kadın iddiaya göre bebek arabasıyla sokakta yürüyen Aylin Altuntaş’a başörtüsünü işaret ederek çeşitli sözlü tacizlerle hakaretlerde bulundu.  

Olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme", "Hakaret" ve "Kadına Karşı Kasten Yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Başsavcılık, şüpheli R.B.Y.'nin "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" ile "Kadına Karşı Kasten Yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğince R.B.Y.'nin "Kadına Karşı Kasten Yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

İlgili Konular: #hakaret #konya

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