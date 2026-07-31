Konya'da başörtülü kadına saldırı iddiası: Şüpheli tutuklandı

28 Temmuz 2026 tarihinde Konya'da R.B.Y. isimli kadın iddiaya göre bebek arabasıyla sokakta yürüyen Aylin Altuntaş’a başörtüsünü işaret ederek çeşitli sözlü tacizlerle hakaretlerde bulundu.

Olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme", "Hakaret" ve "Kadına Karşı Kasten Yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Başsavcılık, şüpheli R.B.Y.'nin "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" ile "Kadına Karşı Kasten Yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğince R.B.Y.'nin "Kadına Karşı Kasten Yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verildi.