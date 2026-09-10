Konya’da Mahmut Tanal’a dert yanan emekli: '24 bin 700 lira emekli maaşı 4 gün yetiyor'

YENİ Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, bir dizi ziyaret amacıyla geldikleri Konya'da Kadınlar Pazarı esnafı ve alışverişe çıkan Konyalılarla görüştü.

Milletvekillerine ekonomik sıkıntılarını anlatan emekliler aylıklarının temel ihtiyaçlara yetmediğini söylerken, esnaf ise artan kira, enerji ve personel giderlerinin yanı sıra düşen satışlardan yakındı.

“24 BİN 700 LİRA EMEKLİ MAAŞI 4 GÜN YETİYOR”

Geçim sıkıntısından yakınan bir emekli, aylığının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini belirterek, “24 bin 700 lira 4 gün yetiyor. Kışın onu da bulamam. Kışın bir güne iniyor. Bu sene doğal gaz 3-4 lira geliyordu. Bu sene 7-8 mi gelecek? Bu maaşla falan bu geçim olmaz” dedi.

Kadınlar Pazarı’nda faaliyet gösteren bir esnaf ise dükkan kirasından personel giderlerine, vergiden enerji maliyetlerine kadar birçok kalemde masrafların arttığını anlatarak, “Masraflar çok. Dükkan kiraları olsun, işte eleman masrafları olsun... Yani bu giderleri karşılamıyor artık gelirler. Elektrik, su, BAĞ-KUR, zaten SSK; onlar başta gidiyor. Yani kazanç artık bunları karşılamıyor” şeklinde konuştu.

"ONLARIN TUZU KURU, BENİM DEĞİL"

Bir başka emekli de 23 bin liralık aylığıyla geçinmekte zorlandığını ifade ederek, “Emekli memnun olur mu? Bilmiyorum ki, ben hiç memnun değilim. İktidar memnun desin. Onların tuzu kuru. Benim tuzum kuru değil. 23 bin lira yetmez. Aç kalırsan yetiyor, aç kalmazsan yetmez. Bu düzen de böyle gitmez. İnşallah, inşallah değişecek” dedi.

"ESNAF SİFTAH ETMEDEN KEPENK KAPATIYOR"

Pazardaki bir başka esnaf ise satışların ciddi şekilde düştüğünü ve vatandaşın yarım kilo ürün almakta dahi zorlandığını dile getirdi. Esnaf şu şekilde konuştu:

“Ben buraya günlük geliyorum. Satamıyorum. Haydi bu sene kayısı çoktu, oldu. Bir ben değilim ki, piyasa allak bullak oluyor. Esnaf siftah etmeden kepenk kapatıyor. 40 yıldır buradayım. Daha ben bu seneye kadar parasız kaldığım günü hatırlamıyorum. Satılmıyor mal. Yarım kilo olmuş 250 lira. Ne yapacak? Eve gittin mi hanım para, çocuk para, okul parası. Allah’tan bir ev var. O da olmazsa tamam.”