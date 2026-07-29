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'Kopyala-yapıştır' tepki: Butlan CHP'sinin sözcüsü Sarı, Üsküdar Belediyesi için yorulmadı

'Kopyala-yapıştır' tepki: Butlan CHP'sinin sözcüsü Sarı, Üsküdar Belediyesi için yorulmadı

29.07.2026 09:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Kopyala-yapıştır' tepki: Butlan CHP'sinin sözcüsü Sarı, Üsküdar Belediyesi için yorulmadı

CHP'deki 'mutlak butlan' yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin açıklamasında geçen hafta İzmit Belediyesi'ni hedef alan operasyon üzerine yaptığı açıklamayla birebir aynı ifadeleri kullandı.

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CHP'li belediyeleri hedef alan operasyonların bu seferki adresi Üsküdar Belediyesi oldu. Üsküdar Belediyesi'nde "yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

CHP'deki 'mutlak butlan' yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı da operasyona ilişkin sosyal medya platformu X'teki hesabından bir tepki açıklaması yaptı. Ancak açıklamayı dikkatli okuyanlar, Sarı'nın kullandığı ifadelerin İzmit Belediyesi'ne düzenlenen operasyon sonrası yapılan açıklamayla birebir aynı olduğunu fark etti. Sarı'nın iki açıklaması arasında görülen tek fark operasyon düzenlenen belediyenin adı oldu.     

İşte Sarı'nın bu sabah Üsküdar ve 20 Temmuz sabahı İzmit Belediyesi için yaptığı açıklamalar:

"Bu sabah Üsküdar Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyon, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik art arda yürütülen adli süreçlerin yeni bir örneği olmuştur.

Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi ve tutuksuz yargılamanın esas alınması zorunludur.

Adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz."

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"Bu sabah İzmit Belediyemize yönelik gerçekleştirilen operasyon, son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik art arda yürütülen adli süreçlerin son örneği olmuştur.

Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi ve tutuksuz yargılamanın esas alınması zorunludur.

Adaletin gecikmeden tecelli edilmesi ve gerçeğin eksiksiz şekilde ortaya çıkarılması için süreci dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz."

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İlgili Konular: #Müslüm Sarı #Üsküdar Belediyesi #Fatma Kaplan Hürriyet #Sinem Dedetaş

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