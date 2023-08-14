Kriz onları da vurdu: İktidarın ‘mega projeleri’ hakkında çarpıcı iddia!

AKP iktidarının yap-işlet-devret modeliyle “mega” olarak nitelediği altyapı projelerinin ekonomik kriz etkisiyle erteleneceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 11:11
Kriz onları da vurdu: İktidarın ‘mega projeleri’ hakkında çarpıcı iddia!
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AKP iktidarının son 20 yılda bir “finans” yöntemi olarak öne çıkan yap-işlet-devret (YİD) modeliyle “mega” olarak nitelediği altyapı projelerini hakkında çarpıcı bir iddiada bulunuldu. 

Halk TV’den Olcay Aydilek’in yazısında yer verdiği iddiada kaynaklar ihalelerin yıl sonuna ertelenmesinin (aralık ayı) gündemde olduğunu belirterek, “Kısa süre içinde gerekli adım atılır. Kamuoyu ile de paylaşılır” dedi.

Projelere ilişkin ihalelerin 6. kez ertelenmeye hazırlanıldığının aktarıldığı haberde kaynaklar, ekonomik kriz ve krizin yarattığı belirsizliğin YİD projelerine olan talebi olumsuz etkilediğini belirterek, “Bu projeler için finansman bulmak eskisine göre çok çok zorlaştı. Döviz kurunda oynaklık var. Ekonomide belirsizlik var. Bunlar, şirketlerin teklif vermesinin önünde engel oluşturuyor” diye konuştu.


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