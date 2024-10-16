Küçük ortak boşa düştü... 'Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?'

Yayınlanma: 16.10.2024 - 08:36

Güncelleme: 16.10.2024 - 08:36

Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin, kredi kartı vergisine yönelik eleştirilerde bulunan vatandaşları “vatan haini” olarak nitelendirdi. AKP'li Şamil Tayyar, verginin geri çekilmesiyle Destici’ye zehir zemberek sözlerle yanıt verdi.

Eski milletvekili Tayyar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, verginin iptal edilmesinin doğru bir adım olduğunu savundu. Destici’ye “Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?” sorusuyla göndermede bulundu.