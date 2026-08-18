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'Kurmay'ları iktidar medyasında Kılıçdaroğlu'nun planını anlattı: Aday olmayacak, aday gösterilecek

'Kurmay'ları iktidar medyasında Kılıçdaroğlu'nun planını anlattı: Aday olmayacak, aday gösterilecek

18.08.2026 09:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Kurmay'ları iktidar medyasında Kılıçdaroğlu'nun planını anlattı: Aday olmayacak, aday gösterilecek

Butlan CHP'sinde gelecek ay başlaması beklenen kurultay sürecine ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı iktidar medyasında aktarıldı. Buna göre Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde “adayım” ya da “aday değilim” şeklinde bir açıklama yapmayacak; delegelerin imzasıyla aday gösterilecek.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel başkanlığına mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin yapılacak yeni kurultayında nasıl bir tutum izleyeceği iktidar medyası tarafından duyuruldu. 

İktidara yakın Türkiye gazetesinin aktardığına göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önceki kurultaylarda izlediği yöntemi devam ettirmesi ve adaylığını kendisinin ilan etmek yerine gerekli delege imzalarının toplanmasıyla aday gösterilmesi bekleniyor. 

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"KURULTAYDAN SONRA DA BAŞINDA KALMAK İSTİYOR"

İktidara yakın gazetenin aktardığına göre, Kılıçdaroğlu’nun “Güvenli limana götürene kadar buradayım” sözünden vazgeçmediğini belirten parti kurmayları, CHP liderinin yalnızca kurultay sürecinde değil, ilerleyen süreçte de partinin başında kalmayı hedeflediğini ifade ediyor. Kurmaylara göre 2028 yılında yapılması planlanan genel seçimlerde CHP’nin milletvekili aday listelerinin hazırlanmasında da Kılıçdaroğlu belirleyici olacak. Parti içerisinde Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylığına karşı çıkanların “aday değilim” açıklaması yapmasını istediği belirtilirken, Kılıçdaroğlu cephesi bu yöndeki bir açıklamanın parti içindeki dengeleri daha da bozacağı görüşünde. Kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun “Bırakıyorum” demesi halinde parti içerisinde bölünmelerin ve koltuk mücadelesinin başlayacağını savunarak, “Partiyi yönetmek zorlaşır, disiplinsizlik artar. Bu nedenle ‘aday değilim’ açıklamasının yapılması doğru olmaz” değerlendirmesinde bulunuyor.

“BELEDİYE BAŞKANLARINI DA KILIÇDAROĞLU BELİRLEMELİ”

Yine gazetenin aktardığına göre, Kılıçdaroğlu’na yakın kurmaylar, partide yürütülen “arınma” sürecinin de mevcut yönetim anlayışıyla devam etmesi gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda belediye başkan adaylarının da Kılıçdaroğlu tarafından belirlenmesi gerektiğini söyleyen kurmaylar, “Arınma söyleminin başarılı olması için yerel seçimlerde dahi Kemal Bey’in partinin başında olup belediye başkan adaylarını belirlemesi gerekir” görüşünü dile getiriyor.

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Kurultay

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