Kurtulmuş'tan çerçeve yasa açıklaması: 'Süreç tıkır tıkır işleyecek'

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Genel Kuruldaki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme, 468 "kabul", 88 "ret", 6 "çekimser" oyla kabul edilerek yasalaştı.

Kabul edilen yasa sonrası açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 468 kabul oyuna ilişkin "Bu çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile böyle bir konsesüs ortaya çıkmaz. Tarihi bir başarıdır" dedi.

Kurtulmuş şunları söyledi:

"Bugün burada alınan sonuçla birlikte bu kapı açılmıştır. Yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Süreçte emeği olanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın süreçte çok emeği olmuştur. Sayın Bahçeli'nin önerileriyle birlikte bu noktaya gelinmiştir. 52 milletvekili arkadaşımıza, siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi bir Türkiye modeli inşasıdır. 'Parlementonun hiçbir etkisi kalmadı' gibi maksadını aşan eleştiriler duyuyoruz.

Bundan sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz. Medyanın da bu süreçte etkisi olduğunu biliyoruz. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek konsensüs çıkmaz. Bu tarihi bir başarıdır. Türkiye en zor meselesini bile ittifakla çözecek kudrettedir. Bundan sonra süreç tıkır tıkır işleyecektir"