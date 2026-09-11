Kurultay için tarih veremeyen butlan, 2029 için vaat verdi: ‘2029’da tekrar kazanacağız’

CHP’nin kongre sürecini başlatan butlan yönetimi, devam eden yargı sürecini gerekçe göstererek hâlâ kurultay için net bir tarih veremezken, butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı 2029 yerel seçimleri için vaatte bulundu.

Belediye başkanı transferlerine ilişkin açıklama yapan Sarı, konuyla ilgili CHP’nin son seçilmiş yönetimini hedef alarak “2024 yerel seçimlerinden bugüne, partimizin adayı olarak seçilen çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesi iktidar saflarına geçti. Başkanlar AKP’ye katılarak vatandaşın verdiği oylara ihanet etmişlerdir. Peki adayları kim belirledi, hangi yöntemlerle belirledi, hangi referanslarla bu isimler tercih edildi? Bütün sorumluluğu AKP’ye geçenlerin üzerine yüklemek, işi yarım bırakmaktır. Siyasi sorumluluk yalnızca gidenlere değil, onları o makamlara taşıyanlara da aittir” dedi.

Sarı’nın “Kimsenin şüphesi olmasın; sandıkta kendilerine verilen yetkiyi başka bir siyasi çizgiye taşıyanlar ilk seçimde kaybedecek. Partimiz, sorumluluk almayı bilen, yürüdüğü siyasi çizgi belli olan doğru adaylarla 2029 seçimlerinde kaybettiği belediyeleri tekrar kazanacaktır” ifadeleri dikkat çekti.