Kuruluş haftası hazırlıkları

İlk olarak 4 Eylül’de 81 ilde tüm örgütlerle ortak bir basın açıklaması yapılarak vatanın bölünmez bir bütün olduğu, milli egemenlik vurgusunun yapıldığı ve manda ile himayenin kabul edilemeyeceğinin dünyaya ilan edildiği Sivas Kongresi’nin önemine ilişkin bir basın açıklaması düzenlenecek.

9 Eylül’e kadar devam edecek etkinlikler kapsamında konserler, söyleşiler ve spor etkinlikleri gibi etkinlikler yapılacak. Etkinlik haftasının son günü CHP Genel Merkezi’nde de konserli bir kutlama yapılacak.

10 BAŞLIKTA YENİ PROGRAM

Öte yandan parti kuruluş haftasında “Halkçılık Programı” adı altında hazırlıklarını sürdürdüğü yeni parti programı için de 5 Eylül’de başlayacak iki günlük bir masa çalışması yapacak. Bu kapsamda partinin yeni tüzüğünde oluşturduğu ve parti meclisi üyelerinden gençlik kolları üyelerine kadar geniş bir çerçeveden oluşan örgüt temsilcileri meclisi; ilk kez Ankara’da bir araya gelerek programı çalışacak. Masa çalışmalarında Türkiye’nin ekonomiden adalete, eğitimden sağlığa kadar yaşadığı pek çok soruna 10 başlıkta çözüm önerileri aranacak. Bu çalışmalar da CHP milletvekillerinin yaz dönemi boyunca sahada yurttaşlarla konuşarak çıkarttıkları raporlarla ve CHP’nin gölge kabinesinin kendi hazırladığı program taslaklarıyla birleştirilecek. Partinin yeni program çalışmasının sonuçlarının 8 ya da 9 Eylül’de CHP lideri Özgür Özel tarafından paylaşılabileceğini belirten CHP kurmayları “Gelecek hafta programımız için bir oylama yapmayacağız. Ancak olağan kongremiz sırasında bir günü de parti programımızın oylaması için ayırabiliriz” bilgisini paylaştı.