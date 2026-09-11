'Kuyruklu bir yalan' diyerek isyan etti... YENİ Partili Yavuzyılmaz AKP'nin köprü özelleştirmelerindeki 'organize soygununu' ortaya çıkardı

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP’nin Boğaz köprülerinin özelleştirilmesine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Yavuzyılmaz, AKP’nin ağır bakım masrafları gerekçesini "kuyruklu bir yalan" olarak nitelendirdi.

Yavuzyılmaz şunları yazdı:

"AKP’nin ağır bakım yalanı!

AKP diyor ki; “Boğaz köprülerinin ağır bakım masrafı çok yüksek! Biz bu masraf yükünden kurtulmak için köprüleri özelleştiriyoruz!”.

Bu kuyruklu bir yalan!

Zira 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün ağır bakımları 2024 yılı itibari ile tamamlanmış durumda.

Bir sonraki ağır bakım 30 yıl sonra!

Yani özelleştirme programı bitip, köprü ve otoyol işletmeleri yeniden devlete devredildikten sonra!

Bunun adı organize soygundur!

İşte ağır bakım belgeleri

(Büyük Onarım ve Yapısal Takviye İşi)

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporları

Ağır bakım kapsamında;

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde 2024 yılı itibariyle tamamlanan işler

15 Temmuz Şehitler Köprüsünün 236 Adet Askı Halatının Değiştirilmesi

FSM Köprüsünün 240 Adet Askı Halatının Değiştirilmesi

Genleşme Derzi İşleri

Yorgunluk Çatlakları Tamiri ve Tabliye Kaplamasının Değiştirilmesi İşleri

Hareketli Bakım Onarım Platformu İşleri

Semer Bölgesi Ana Kablo Güçlendirme İşleri

Ankraj İşleri

Kulelerin Güçlendirilmesi (Kuleler İçten Çelik Levhalar İle Güçlendirilmiştir)

Üstyapı Yenilemesi (Asfalt İşleri)

Kule Asansörlerinin Yenilenmesi

Ortotropik Tabliyelerinde Çatlak Onarımlarının Yapılması

Ana Kablo ve Ankraj Odaları İçin Korozyona Karşı Nem Alma Sistem Kurulması

Tabliyenin Bazı Bölümlerinin Tamiri ve Güçlendirilmesi

Otokorkuluk ve Yaya Korkuluklarının Yenilenmesi

Elektromekanik İşler (Asansör, Kablolama Vb.)

Dekoratif Aydınlatmaların Yenilenmesi

Boya İşleri (Köprünün Tamamen Boyanması)

Kedi Yolları İmalatı

Ankraj Bölgelerinin Drenajı İşinde Enjeksiyon ve Şaftların Yapımı"