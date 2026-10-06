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LeMan Dergisi karikatüristi Doğan Pehlevan'a 'cumhurbaşkanına hakaretten' hapis cezası

LeMan Dergisi karikatüristi Doğan Pehlevan'a 'cumhurbaşkanına hakaretten' hapis cezası

6.10.2026 16:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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LeMan Dergisi karikatüristi Doğan Pehlevan'a 'cumhurbaşkanına hakaretten' hapis cezası

LeMan Dergisi karikatüristi Doğan Pehlevan'a yargılandığı davada beraat taleplerini reddetti. Savcının görüşü doğrultusunda suç unsurunun oluştuğu tespitinde bulunan mahkeme, Pehlevan'a 'cumhurbaşkanına hakaretten' hapis cezası verdi.

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İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın beşinci duruşmasına Pehlevan katılmadı. Duruşmada Pehlevan’ın avukatları Bilge Batur ve Samet Fidan ile müşteki AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı hazır bulundu.

MLSA'nın (Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği) aktardığına göre, Pehlevan’ın avukatı Bilge Batur, suçlama konusu paylaşımın yapıldığı X hesabının müvekkiline ait olmadığını, Pehlevan’a ait olduğunun ispatlanmadığını belirtti.

AVUKATLAR: CEZA VERİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

İddianamede yer alan kaynak araştırma raporunun da usulsüz olduğunu ve delil olarak kullanılamayacağını ifade eden Batur, paylaşımın Pehlevan’a ait olduğu varsayılsa bile içeriğinde hakaret bulunmadığını belirterek müvekkilinin beraatini istedi.

Pehlevan’ın diğer avukatı Samet Fidan da hesabın müvekkiline ait olduğunun teyit edilmediğini vurguladı. Fidan, “Hesabın müvekkilimize ait olup olmadığı teyit edilememiştir. Usulsüz delile dayanarak ceza verilmesi mümkün değildir” dedi ve beraat talebinde bulundu.

SAVCI CEZA İSTEDİ, MAHKEME HAPİS VERDİ

Duruşma savcısı ise önceki celsede sunduğu görüşünü tekrarladı. Savcı, eylemin sabit olduğunu savunarak Pehlevan’ın Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, suçun unsurlarının oluştuğu kanaatine vararak Pehlevan’ı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Ceza iki yılın altında olduğu için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İlgili Konular: #LeMan

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