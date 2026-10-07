Levent Üzümcü'den 'Cemil Tugay' istifası

CHP'li seçmenlerin oylarıyla seçilen, 'mutlak butlan' kararının ardından CHP'den istifa eden ve yaklaşık 4 aydır bağımsız olarak görevini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay resmen AKP'ye geçti.

Tugay'ın AKP'ye geçişi sonrası İzmir'de istifalar başladı.

SANATÇI LEVENT ÜZÜMCÜ İSTİFA ETTİ

Sanatçı Levent Üzümcü, Cemil Tugay'ın AKP'ye katılmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Üzümcü, X'ten yaptığı paylaşımda "Gördüğüm lüzûm üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.

METİN ALTIOK'UN ŞİİRİYLE DUYURDU

Üzümcü, istifa kararını Metin Altıok'un şiiriyle duyurdu.

Levent Üzümcü'nün paylaşımı şöyle:

"gün bitti lambayı hazırla;

ışık kalmadı girecek odamıza

çek perdeleri sevdiceğim;

kanadı kırık bir akşam

zonkluyor durmadan dışarda.

sen bugünden yarına

birazcık umut sakla

yarın farklıdır bugünden,

adı değişir hiç olmazsa,

kara bir suyu

geçiyoruz şimdilerde

basarak yosunlu taşlara.

sen bugünden yarına

birazcık umut sakla

gün bitti sevdiceğim;

geriye kalan posa.

bu serin güz akşamında

geç otur karşıma sessizce,

devam et ördüğün hırkaya.

Metin Altıok.

Gördüğüm lüzûm üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna duyurulur."