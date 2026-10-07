Levent Üzümcü'den 'Cemil Tugay' istifası

CHP'li seçmenlerin oylarıyla seçilen, 'mutlak butlan' kararının ardından CHP'den istifa eden ve yaklaşık 4 aydır bağımsız olarak görevini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay resmen AKP'ye geçti.
Tugay'ın AKP'ye geçişi sonrası İzmir'de istifalar başladı.
SANATÇI LEVENT ÜZÜMCÜ İSTİFA ETTİ
Sanatçı Levent Üzümcü, Cemil Tugay'ın AKP'ye katılmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Üzümcü, X'ten yaptığı paylaşımda "Gördüğüm lüzûm üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.
METİN ALTIOK'UN ŞİİRİYLE DUYURDU
Üzümcü, istifa kararını Metin Altıok'un şiiriyle duyurdu.
Levent Üzümcü'nün paylaşımı şöyle:
"gün bitti lambayı hazırla;
ışık kalmadı girecek odamıza
çek perdeleri sevdiceğim;
kanadı kırık bir akşam
zonkluyor durmadan dışarda.
sen bugünden yarına
birazcık umut sakla
yarın farklıdır bugünden,
adı değişir hiç olmazsa,
kara bir suyu
geçiyoruz şimdilerde
basarak yosunlu taşlara.
sen bugünden yarına
birazcık umut sakla
gün bitti sevdiceğim;
geriye kalan posa.
bu serin güz akşamında
geç otur karşıma sessizce,
devam et ördüğün hırkaya.
Metin Altıok.
Gördüğüm lüzûm üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna duyurulur."
gün bitti lambayı hazırla; ışık kalmadı girecek odamıza çek perdeleri sevdiceğim; kanadı kırık bir akşam zonkluyor durmadan dışarda. sen bugünden yarına birazcık umut sakla yarın farklıdır bugünden, adı değişir hiç olmazsa, kara bir suyu geçiyoruz şimdilerde basarak yosunlu taşlara. sen bugünden yarına birazcık umut sakla gün bitti sevdiceğim; geriye kalan posa. bu serin güz akşamında geç otur karşıma sessizce, devam et ördüğün hırkaya. Metin Altıok Gördüğüm lüzûm üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna duyurulur.— Levent Üzümcü (@LeventUzumcu) October 7, 2026