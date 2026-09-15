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LGBTİ+’lara operasyonları protestoya polis müdahalesi: 100'den fazla gözaltı var

LGBTİ+’lara operasyonları protestoya polis müdahalesi: 100'den fazla gözaltı var

15.09.2026 12:54:00
Güncellenme:
İrem Karataş
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LGBTİ+’lara operasyonları protestoya polis müdahalesi: 100'den fazla gözaltı var

LGBTİ+ derneklere yönelik operasyona karşı İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis müdahale etti.
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'Ailem Güvende' adı altında başlatılan ve LGBTİ+ derneklerini hedef alan operasyonlar, Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması ile protesto edilmek istendi. Saat 12.30’da adliye önünde toplanan kalabalığa “açıklama yapmalarına izin verilmeyeceğini” söylendi.

Protesto hakkının engellenemeyeceğini söyleyen yurttaşların basın açıklamasına başlamasıyla polis abluka yaptı. Adliye önünde toplananların dağılması uyarısında bulunan polis, daha sonra da müdahaleye başladı. Basın uzaklaştırılarak gözaltı işlemi yapıldı. Ablukada bulunanlar gözaltına alınırken Birgün gazetesi muhabiri Sarya Toprak ve ARD (Alman televizyonu) çalışanı Şener Azak da gözaltına alınanlar arasında. 

"HİÇBİRİMİZ GÜVENDE DEĞİLİZ” 

LGBTİ+’lara ve hak örgütlerine yönelik “Ailem Güvende” operasyonlarına karşı feministler, kadınlar ve LGBTİ+’lar Çağlayan Adliyesi önünde bir araya geldi. “Ne LGBTİ+ olmak ne de örgütlenmek suç” denilen açıklamada, “Genel ahlak kimin ahlakı?” diye soruldu.

“Hiçbirimiz güvende değiliz” çağrısıyla gerçekleştirilen eylemde, gözaltına alınan ve tutuklananların serbest bırakılması, derneklere yönelik baskınlara ve LGBTİ+’ların kriminalize edilmesine son verilmesi istendi.

Basın açıklamasında, 13 Eylül’den bu yana LGBTİ+ dernekleri ve LGBTİ+’lara yönelik birçok kentte operasyonlar gerçekleştirildiği, sosyal medya hesapları ve internet sitelerinin erişime engellendiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Ne LGBTİ+ olmak ne de örgütlenmek suç” denildi.

"KİMİN AİLESİ KİME KARŞI GÜVENDE?"

Operasyonlarda “müstehcenlik” ve “fuhşa teşvik” gibi suçlamaların kullanılmasına tepki gösterilen açıklamada, 

“Genel ahlak kimin ahlakı?” diye soran eylemciler, operasyonların yalnızca doğrudan hedef alınan LGBTİ+’ları değil, LGBTİ+’lara hukuki, psikolojik ve maddi destek sağlayan dayanışma örgütlerini ve hak savunucularını da hedef aldığına dikkat çekti.

Açıklamada, “Bu operasyonun LGBTİ+’lara yönelik nefretin devlet eliyle somutlaşması niteliği taşıdığını ve LGBTİ+’ların varlıklarının kriminalize edilmesini amaçladığını görüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Bu operasyonlara ‘Ailem Güvende’ adını verenlere soruyoruz: Kimin ailesi, kime karşı, nasıl güvende?” denildi.

Kadınların şiddet gördükleri evlilikleri sürdürmelerinin beklendiği, çocukların “yetişkinlerin istismarından korunmak için susturulduğu” ifade edelin açıklamada, kadınların ve çocukların LGBTİ+’lar nedeniyle değil; kadın düşmanı politikalar, erkek şiddeti, çocuk istismarı, yoksulluk ve güvencesizlik nedeniyle güvende olmadığı vurgulandı.

"VARLIĞIMIZ DEĞİL NEFRET SUÇTUR"

Eylemciler, “Ailem Güvende” adı altında yürütülen operasyonların aileyi ve çocukları korumadığını belirterek, “Devletin kadın düşmanı politikaları yüzünden güvende değiliz. Devletin LGBTİ+ düşmanı politikaları yüzünden güvende değiliz. Korumaya çalıştıkları o ailelerin içinde güvende değiliz. Hiçbirimiz güvende değiliz” dedi.

Operasyonların LGBTİ+’larla sınırlı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, yaşananların toplumun tamamını iktidarın belirlediği kalıplara hapsetmeye yönelik politikaların bir parçası olduğu ifade edildi.

“Varlığımız suç değil, nefret suçtur” diyen eylemciler, LGBTİ+’lara yönelik baskılar karşısında dayanışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Açıklama, “Yaşasın lubunya dayanışması”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Nefrete inat yaşasın hayat” ve “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganlarıyla sona erdi. Açıklamanın ardından 100’den fazla kişi gözaltına alınırken sayı henüz bilinmiyor.

VATAN EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜLER

LGBTİ+ derneklerine yönelik operasyonları protesto eden yurttaşlar Vatan Emniyet’e götürüldü.

Avukatların tespit edebildiği gözaltına alınan kişi sayısı şu ana kadar 90’a ulaştı. Avukatların emniyete girişine izin verilmiyor.

 

İlgili Konular: #Çağlayan Adliyesi

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