Liderler seçim meydanlarında ne vaatlerde bulundu?
Seçime sadece iki gün kaldı. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan miting meydanlarında özellikle bu seçimlerde ilk defa oy kullanacak 5 milyona yakın genç seçmene ve emeklilere yönelik sözler verdi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu:
- Köy okullarını açacağız, 100 bin öğretmen ataması yapacağız.
- Aile destekleri sigortası getireceğim. Geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan ailelerin geliri asgari ücrete tamamlanacak. Hiçbir fakir ailenin çocuğu aç ve açıkta kalmayacak. Hiçbir ailenin suyu, elektriği, doğalgazı asla kesilmeyecek.
- İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlülüğe girecek.
- İsrafa son vereceğim, Saray’da yaşamayacağım. Çankaya Köşkü’nde kalacağım. Cumhurbaşkanlığı’nın uçaklarını satacağım.
- Depremzedelerin evlerini devlet yapacak. Kızılay ve AFAD gibi kurumlar yeniden devlet geleneğine sahip kurumlar olacak, eski hallerine dönecek.
- Beslenme çantası uygulamasını kaldıracağım. Çocuklar okula giderken suyunu, yemeğini, sütünü arkadaşları ile birlikte, huzur içinde öğretmenleri ile birlikte yiyecek ve evine tok gelecek.
- Suriyelileri, Afganları ve kaçak sığınmacıları iki yıl içinde evlerine göndereceğim.
- Türkiye’yi Çin’e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret ve taşıma koridoru, otoban açacağız. Bu koridor boyunca, yüksek kapasiteli karayoluyla, çift hat demiryolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi İpek Yolu Otobanı ve Demiryolu, yaklaşık 5 bin 500 km uzunluğunda olacak.
- 9 özel ekonomi bölgesi, 17 tarım ve hayvancılık merkezi ve 50 üretim üssü kuracağız. Türkiye genelinde büyük bir üretim hareketi başlatacağız.
- Londra’dan 300 milyar dolarlık bir yatırım sözü aldım. Gelecekler helalinden yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar, istihdam yaratacaklar. İstedikleri demokrasi, istedikleri insan hakları, istedikleri can ve mal güvenliği. Onu da her halükârda söz verdik.
- Halktan çalınan 418 milyar doları getireceğim.
- Süleyman Şah Türbesi yeniden Türk toprağı olacak. Tank Palet Fabrikası orduya geri verilecek. Askeri hastaneler yeniden açılacak.
- Atatürk Havalimanı uzay araştırmalarının merkezi olacak.
- Köyde, ormanda, balıkçılıkta kim alın teri döküyorsa, kadın ve gençlerin sigorta primlerini devlet ödeyecek. Orman köylülerinin de sigortası olacak.
- Çiftçi ne ekeceğini bir yıl önceden bilecek. Maliyet artı makul kâr, eşittir taban fiyat olacak. Kimse zarar etmeyecek.
Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan:
- Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkânlarını genişleteceğiz.
- Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi her türlü zararlı eğilimden koruyucu tedbirler alacağız.
- Ülkemizin dinamik nüfus yapısının korunması amacıyla doğurganlık hızını nüfus yenilenme oranının üzerinde tutacak politikaları uygulamaya devam edeceğiz.
- Erken yaşta evlilik ve kadına yönelik şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle çalışmayı sürdüreceğiz.
- Yeni sivil anayasa sözümüzü tutmak için çalışmayı sürdüreceğiz.
- Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi ile hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesini temin edeceğiz.
- Aile Koruma Kalkanı Programı’yla ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten her ailede en az bir çalışan olmasına kadar pek çok uygulamayı başlatacağız.
- Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız.
- Büyüme sayesinde 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz.
- Demiryolu ağını 28 bin 600 kilometreye çıkaracağız. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattının da açılmasıyla 11 il, birbirine hızlı tren ağıyla bağlı hale geliyor. İzmir-Ankara hattı başta olmak üzere tüm projelerimizi tamamladığımızda bu sayıyı 52’ye çıkartacağız. Tekirdağ, Mersin, İskenderun ve Kocaeli’nde yapacağımız yeni limanlarla, lojistik gücümüzü artıracağız.
Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan:
- 13 milyon sığınmacıyı bir sene içinde göndereceğiz. İstanbul’da 4 milyon kişi gitmiş olacak ve fiyatlar düşmeye başlayacak.
- Yoksulluk sınırında asgari ücret olacak.
- Vergide reform yapacağız. Rant vergisi ile kaynak oluşturacağız. Genç işsizliği bitireceğiz. Liyakatsizliği ortadan kaldıracağız.
- Üniversitelerdeki dayatmacı anlayışı yıkacağız. Profesyonel yönetim anlayışı çerçevesinde yeni bir rektörlük sistemi getireceğiz.
- İstanbul’u Anadolu’ya taşımak için küçük sanayi kentleri kurarak insanlarımızın oralara gitmesini teşvik edeceğiz.
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