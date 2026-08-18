Madencilerin direnişine 'yargı' engeli: Başaran Aksu ve Gökay Çakır'a ev hapsi istendi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde hak arama eylemlerini sürdüren Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencileri ile Doruk Madencilik işçilerine polis müdahalede bulundu.

Müdahale sırasında Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ve alandaki sendikacılar gözaltına alındı.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, 'ev hapsi' talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gelişme üzerine Bağımsız Maden-İş tarafından yapılan açıklamada, "Enerji Bakanlığı 9 gündür madenciye görüşmekten kaçınıyor, 90 gün de olsa devam edeceğiz!" vurgusu yapıldı.

"Genel Başkanımız Gökay Çakır ve Başaran Aksu, Enerji Bakanlığı'nın şikayeti üzerine ev hapsi istemiyle savcılığa sevk edildiler" denilen açıklamada, Bakanlığa da "Madenciyle görüşmekten kaçınan, patron ve sarı sendikayı muhatap bilen Bakanlık'ı uyarıyoruz: Bunlar küçük oyunlar, gelin konuşalım!" çağrısı yapıldı.