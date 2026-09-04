Mahkeme kararıyla AKP’ye geçmişti… Yüreğir Belediyesi’ne atanan AKP'li Özünal’dan açıklama: ‘Makamlar geçicidir’

Adana'da CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın yerine Cafer Poyraz'ın iki kez seçildiği başkan vekilliği seçimine yapılan itirazı değerlendiren Adana 2. İdare Mahkemesi, seçimi iptal etti. Seçim iradesine tepki çeken müdahalede mahkeme Yüreğir Belediye Başkanvekilliğine AKP'li Tarık Özünal atadı.

Mahkeme kararıyla göreve gelen AKP'li Özünal göreve başlamasının ardından bir mesaj yayımladı.

Özünal "Makamlar geçici, millete hizmet ise kalıcıdır." dedi.

MAHKEME KARARIYLA GÖREVE GETİRİLEN AKP'Lİ ÖZÜNAL'DAN AÇIKLAMA

Atanmış AKP'li Yüreğir Belediye Başkanvekili Tarık Özünal'ın mesajında şunlar yer aldı:

"Değerli Yüreğirli hemşehrilerim, bugün itibarıyla Yüreğir Belediye Başkan Vekilliği görevini devralmış bulunuyorum. Bu görevi, büyük bir sorumluluk ve hizmet anlayışıyla yürüteceğiz. Bizim için makamlar geçici, millete hizmet ise kalıcıdır. Öncelikle bugüne kadar Yüreğir’imize hizmet etmiş tüm belediye başkanlarımıza, başkan vekillerimize, meclis üyelerimize ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Bugünden sonra bizim için asıl mesele; makamlar, kişiler veya siyasi farklılıklar değil, Yüreğir’imize hizmet etmektir. Yüreğir hepimizin ortak değeridir. Siyasi görüşü ne olursa olsun, bu ilçede yaşayan her vatandaşımızın belediyesi olacağız. Hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden, hizmette adaleti ve eşitliği gözeterek çalışacağız.

Belediye meclisimizle, belediye çalışanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve Yüreğir’imizin tüm kesimleriyle istişare, ortak akıl ve dayanışma içerisinde hareket edeceğiz. Bugün Yüreğir’in ihtiyacı olan şey ayrışma değil, birliktir. Kavga değil, hizmettir. Bizim anlayışımız; gönülleri kazanmak, vatandaşımızın derdine çare olmak ve Yüreğir’imizi daha güzel yarınlara taşımaktır.

Bu anlayışın temelinde 'AK Belediyecilik' vardır. AK Belediyecilik; vatandaşın yanında olmayı, hizmeti merkeze almayı, kaynakları milletin ihtiyaçları doğrultusunda kullanmayı ve kalıcı eserler ortaya koymayı esas alır. Biz de Yüreğir’de eser ve hizmet odaklı, gönül belediyeciliği anlayışıyla hizmet üreteceğiz. AK Belediyecilik anlayışıyla; Yüreğir’in kaynaklarını Yüreğir için kullanacak, vatandaşımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler üreteceğiz.

Yüreğir’in her mahallesine, her sokağına, her vatandaşına hizmet götürmek için gece gündüz çalışacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, biz de Yüreğir’imiz için üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Yüreğir için el ele, gönül gönüle çalışacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde aşamayacağımız hiçbir sorun, ulaşamayacağımız hiçbir hedef yoktur.

Yüreğir’i ayrıştırmadan, kucaklayarak; lafla değil eser ve hizmetle büyüteceğiz. Görevimizin Yüreğir’imize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."