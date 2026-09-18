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Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı 'görev'ine son verilen Gürsel Tekin: 'Atanmış sıfatıyla görevim devam ediyor!'

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı 'görev'ine son verilen Gürsel Tekin: 'Atanmış sıfatıyla görevim devam ediyor!'

18.09.2026 11:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı 'görev'ine son verilen Gürsel Tekin: 'Atanmış sıfatıyla görevim devam ediyor!'

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbirleri kaldırdı. Mahkeme kararıyla tedbiren yürüttüğü görevin sona erdiğini kabul eden Gürsel Tekin, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il başkanı olarak atandığını belirterek, "Atanmış sıfatıyla görevim devam ediyor" dedi.
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İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin daha önce verdiği ihtiyati tedbir kararlarını kaldırdı. Kararla birlikte Gürsel Tekin ve beraberindeki geçici kurulun mahkeme kararıyla yürüttüğü tedbir görevi sona erdi.

Mahkeme, kararın bir örneğinin İstanbul İl Seçim Kurulu, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu ve İstanbul Valiliği'ne gönderilmesine hükmetti.

"KEMAL BEY SONRADAN ATADIĞI İÇİN..."

Ancak MHP'ye yakın Bengü Türk'e konuşan Gürsel Tekin, il başkanlığı görevinin devam ettiğini söyledi. Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından daha sonra il başkanı olarak atandığını belirterek şöyle konuştu:

"Tedbiren göreve gelmemiz üstüne verilen karar kalktığı için bu noktada görevimiz sonlandı. Kemal Bey sonradan il başkanı olarak atadığı için ‘atanmış' sıfatıyla görevim devam ediyor."

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da görev tartışmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için görevler gelip geçicidir; Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan sorumluluğumuz ve mücadelemiz kalıcıdır. Partimizin birliğini, hukukunu ve geleceğini korumak için üzerimize düşen her sorumluluğu, dün olduğu gibi bugün de yerine getirmeye devam edeceğiz."

Mahkeme, 2 Eylül 2025'te CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihli 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırmış; Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulu il başkanlığı ve yönetim yetkilerini kullanmak üzere görevlendirmişti.

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