Mahkeme kararıyla gelen yönetimden 3 yıllık plan: Butlan hedefi 2029’a koydu

CHP’nin butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, partisinin genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi. İlk olarak butlan sonrası partideki yapılanma süreciyle ilgili bilgi veren Sarı, “Bugüne kadar yaşadığımız ayrışma süreci bundan sonra da devam edecek. Meseleye ‘Bir kerelik geldik, bu düzenlemeleri yaptık’ diye bakmıyoruz. Bu 2029’a kadar devam edecek bir süreçtir. İlk aşaması aslında şimdi başlıyor. Örgütsel yenilenme ve bunun sonucu ortaya çıkacak CHP’yi iki seçime taşıyacak Parti Meclisi, parlamento grubunun yenilenmesi, belediye başkanlarının yenilenmesi… Yani kişi değişikliği süreci CHP’de iki üç yıla yayılacak bir süreç” ifadelerini kullandı.

''AİDİYET NETLEŞMELİ''

Belediye başkanlarının CHP’de mi kalacakları yoksa YENİ Parti’ye mi geçecekleri konusunda net bir tavır göstermesi gerektiğini belirten Sarı “Seçimlerden sonra 416 belediyemiz vardı. Bugün itibariyle kalan belediye 121. 7’si büyükşehir. 1’i il belediyesi. 100 ilçe, 13 belde. AKP’ye geçen başkan sayısı 38. YENİ Parti’ye geçen başkan sayısını tam olarak bilemiyoruz. Bize göre 173. Bağımsız duran belediye başkanları da var. Belediye meclis üyelerinde 6 bin 517 üyemiz vardı. Bugün 2 bin 453 üye CHP’de. CHP içinde siyaset yapmaya devam eden arkadaşlarımızın CHP kimliğine uygun davranmasını bekliyoruz. Sonbahardan başlayarak belediye başkanlarımızın siyasi aidiyeti netleştirmek için toplantıya çağıracağız” dedi.

KILIÇDAROĞLU YANLIŞ ANLAŞILMIŞ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’yla ilgili “Siyasi tutuklu değil” açıklaması sorulan Sarı “Ekrem Bey’le ilgili cümle sanırım yanlış anlaşıldı. Bizim mevzuatımıza göre adi suçlar, siyasi suçlar var. Bunların ikisi de suç kabul ediliyor. Orada kast edilen siyaseten yaptığı bir eylemden değil, adi bir suç olduğu bir eylemden. Adi suçlar rüşvet alma vesaire gibi. Kastettiği oydu. Yanlış anlaşıldı” yanıtını verdi. İktidardan gelen “Seçim 2028’de” açıklamalarını yorumlayan Sarı “2028’e taşan bir seçimi erken seçim kabul etmiyoruz. Böyle bir şeyi desteklememiz mümkün değil” dedi. Sarı, gelecek yılın nisan ayında yapılacak bir erken seçimi destekleyebileceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili tartışmalara karşı da “Erdoğan’ın aday olacağından emin miyiz? O gün gelince değerlendireceğiz” yorumunu yaptı.

‘ADALAR SEÇİMİ İÇİN YENİ PARTİ’YLE GÖRÜŞTÜK’

İstanbul’da belediyenin el değiştirme riskini değerlendiren Sarı, Adalar’da da değiştirmemesi için YENİ Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ile görüştüklerini ve işbirliği yaptıklarını söyledi. Ancak YENİ Parti’nin bu işbirliğini inkar eden bir tavır izlediğini belirten Sarı “Olası bir durum ortaya çıkarsa bizim ayrışmadan birlikte durmamız gerekiyor. Bizden ayrılan arkadaşlarımız yeterince sorumlu hareket etmiyor. Sayın Yaşar Tüzün’le Adalar’da bütün süreci birlikte yönettik. Birlikte kararlar aldık, telefonla konuştuk. Seçimi erteletme kararını birlikte aldık. Bunu yaparken ‘Butlanla işbirliği yapmayız’ demek süreci sabote etmektir. Önümüzde İBB ile ilgili bir risk var. Aynı sorumluluğu arkadaşlarımızdan bekliyoruz. Sayın Yaşar Tüzün’e YENİ Parti’den gelen açıklamayı sorduğumda ‘Ben konuşup döneceğim’ dedi, dönmedi” ifadelerini kullandı.

‘GÜRSEL TEKİN, GENEL BAŞKANIN TAKDİRİNDE’

Mahkeme kararıyla İstanbul İl Yönetimi’ne getirilen Gürsel Tekin’in durumu sorulan Sarı, “MYK’de bu konu görüşülecek. Çeşitli seçenekler var. Ya başka bir arkadaş görevlendirilecek ya da Gürsel Bey kongre süreçlerine kadar atanacak. Bu genel başkanın takdirinde” yanıtını verdi.