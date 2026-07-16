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Manisa'da operasyon: CHP Grup Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan gözaltına alındı

Manisa'da operasyon: CHP Grup Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan gözaltına alındı

16.07.2026 14:07:00
Güncellenme:
ANKA
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Manisa'da operasyon: CHP Grup Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan gözaltına alındı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan, gözaltına alındı. Ceylan’ın gözaltına alınma gerekçesine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınma gerekçesine ilişkin resmi makamlar tarafından açıklama yapılmayan Ceylan'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

RESMİ BİLGİ YOK

Manisa Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay, Ceylan'ın gözaltı gerekçesine ilişkin kendilerine de resmi bilgi ulaşmadığını söyledi.

ANKA'nın aktardığına göre; Ceylan’ın gözaltına alınmasının belediye ile bağlantısı olmadığı ve aynı soruşturma kapsamında farklı illerden şüphelilerin de gözaltına alındığı iddia edildi.

İlgili Konular: #Manisa #gözaltı

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