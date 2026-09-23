Manisa'da silahlı saldırı dehşeti: Yusuf Tekin döneminde 21 okul baskını!

Türkiye, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının henüz ilk günlerinde okulları hedef alan şiddet sarmalıyla yeniden sarsıldı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında 9. sınıf öğrencisi bir kişi, elindeki pompalı tüfekle okul yakınında ateş açtı.

Saldırıda 3’ü ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralanırken, 1 öğrenci entübe edildi.

Geçen dönemki eğitim-öğretim döneminde İstanbul’da katledilen öğretmen Fatma Nur Çelik ile Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullara düzenlenen kanlı saldırıların travması atlatılamamışken yaşanan bu son facia, devlet okullarındaki güvenlik zafiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaşanan felaketlerin ardından Meclis’te kurulan Araştırma Komisyonu’nun 27 kez toplanmasına ve 7 bakanlığın protokol imzalamasına karşın, 1. derece riskli bölge ilan edilen okul önlerinde bile çocukların can güvenliği sağlanamadı.

YUSUF TEKİN DÖNEMİNDE 21 OKUL SALDIRISI

2000 yılından bu yana okullara yönelik 60’ın üzerinde silahlı saldırı gerçekleştiğine dikkat çeken Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, 4 Haziran 2023'te göreve getirilen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in görev süresindeki acı tabloyu, şöyle anlattı:

"Yusuf Tekin’in bakanlığı döneminde tam 21 okul saldırısı yaşandı. En son Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşadığımız acı olayların ardından 21 Nisan’da Meclis’te komisyon toplandı, 27 kez bir araya geldi. Üzerinden bunca zaman geçti, 7 bakanlık imza attı ancak ortada çözülen tek bir sorun dahi yok. İmzaların üzerinden 24 saat geçmeden okul önünde kan akıyor. Kâğıt üstünde 'önlem aldık' diyenler, 1. derece riskli bölgede elinde silahla 100 metre yürüyen şahsa müdahale edemeyen bir kolluk sistemi yarattı."

SADECE MEB DEĞİL BÜTÜN BAKANLIKLAR SORUMLU

Saldırının tekil bir psikolojik vaka ya da yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) idari yetersizliği olarak görülemeyeceğini belirten Özbay, iktidarın tüm organlarıyla sorumluluk taşıdığını vurguladı:

"Bu olay sadece Yusuf Tekin üzerinden konuşulamaz. Bu, bütüncül olarak iktidarın bakanlıklarının görevini yerine getirmediğini gösteren ağır bir tablodur. İçişleri Bakanlığı görevini yapmamıştır; okul çevresini koruyamamıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini yapmamıştır, açık liseye kaydolup okuldan ve toplumdan kopan çocukları takip etmemiştir. Bireysel silahlanmanın önüne geçmeyen, çocukları geleceksizlik ve umutsuzluk girdabına iten bu düzen, şiddetin asıl kaynağıdır."

"GELİŞMİŞ BİR ÜLKEDE O BAKAN O KOLTUKTA OTURAMAZDI"

Bakan Yusuf Tekin’in kendi çocuklarını özel okula gönderdiğini hatırlatan Özbay, kamusal sorumluluk bilincinin ve istifa erdeminin iktidar mensuplarında kalmadığını belirti.

Özbay, Milli Eğitim Bakanı'nın devlet okullarının durumunu böylece itiraf etmiş olduğunu da vurguladı. Bakanın kendi çocuklarına sağladığı imkanları halkın çocuklarına da sağlamasının kamusal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Özbay ayrıca dünyanın gelişmiş bir ülkesinde bir bakanın 21 okul saldırısının ardından koltuğunda oturamayacağını belirterek, iktidarın her şeyin sahibi gibi davrandığının ama konu felaketler ve krizler olunca hiçbir yaşananın sorumlusu değilmiş gibi davrandığının altını çizdi.

TEMİZ SU VE BİR ÖĞÜN SAĞLIKLI YEMEK YERİNE ÖNLÜK GENELGESİ

Eğitimin derinleşen yapısal krizlerine ve çocukların en temel ihtiyaçlarına gözünü kapatan bakanlığın magazinel gündemlerle kamuoyunu oyaladığını belirten Özbay, "Eğitimin gerçek sorunlarını konuşmak yerine üzerini örten ve başka şeylerden kendine kamuoyu yaratmak isteyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Okullarda güvenlik yok, beslenme yok, nitelik yok ama Bakanlık okullar açıldıktan bir hafta sonra genelge yayımlayıp öğretmene önlük zorunluluğu getiriyor, kılık kıyafetle uğraşıyor" dedi.