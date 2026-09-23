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Manisa'daki okul saldırısı sonrası Meclis'e yürüyeceklerdi: Eğitim-İş Genel Merkezi'ne polis ablukası!

Manisa'daki okul saldırısı sonrası Meclis'e yürüyeceklerdi: Eğitim-İş Genel Merkezi'ne polis ablukası!

23.09.2026 16:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Manisa'daki okul saldırısı sonrası Meclis'e yürüyeceklerdi: Eğitim-İş Genel Merkezi'ne polis ablukası!

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez MTAL’de 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından 23 Eylül’de Meclis’e yürüme kararı alan Eğitim-İş, polis engeliyle karşılaştı. Eğitim-İş Genel Merkezi, polis ablukasına alındı.
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Eğitim-İş, Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 11 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından okullarda artan şiddete karşı eylem kararı aldı.

MECLİS'E YÜRÜYECEKLERDİ

Yetkililere seslenmek ve okul saldırılarını protesto etmek amacıyla Meclis'e yürümek isteyen Eğitim-İş, polis engeliyle karşılaştı.

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GENEL MERKEZ ABLUKA ALTINDA

Eğitim-İş Genel Merkezi, polis ablukasına alındı.

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Sendika tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eğitimde şiddete karşı can güvenliğimizi savunmak ve 'Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim' talebimizi TBMM’ye taşımak amacıyla 17.30’da başlatacağımız yürüyüş öncesinde, Genel Merkezimizin önü polis barikatlarıyla kapatılmaktadır.

Okullarımızı şiddet sarmalından korumaktan aciz olanlar, yaşam hakkını ve meslek onurunu savunan eğitim emekçilerinin karşısına barikat örmektedir.   

Bilinmelidir ki; barikatlar okulları suç mahalline çevirenlere kurulmadıkça bu ülkenin okulları güvenli olamaz. Hiçbir engel, can güvenliği talebimizin önüne geçemez.   

Tüm baskılara rağmen saat 17.30’da Genel Merkezimiz önünde buluşarak Meclis’e yürüme irademizi sürdürüyoruz."

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YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Sendika, Meclis'in herhangi bir kapısı ya da Meclis'i gören herhangi bir yeri talep etti.

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Eğitim-İş sendikası MYK üyeleri polis ile müzakere etti. Eğitim-İş "bakanlık önündeki barikatların kaldırılması" şartıyla MEB önünde açıklama yapabileceklerini belirtti.

Sendikanın yürüyüşü başladığı bildirildi.

SİYASİ PARTİLERDEN DESTEK

Eğitim-İş'in eylemine TKP, TİP, Emekçi Hareket Partisi, YENİ Parti Ankara İl Yöneticileri ve Öğrenci Sendikası da destek veriyor.

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