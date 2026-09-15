Mansur Yavaş cephesinden, o iddialara sert yanıt! 'Tamamen hayal ürünü'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi, siyaset kulislerini hareketlendirmişti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Mansur Yavaş’la ilgili Ankara kulislerinde konuşulan iddiaları aktardı. Selvi, Yavaş’ın “Bu yaştan sonra cezaevine girmek istemiyorum” dediğinin öne sürüldüğünü yazdı.

Selvi ayrıca Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine ilişkin de şu sözleri söylediğinin iddia edildiğini aktardı:

YAVAŞ’IN BASIN DANIŞMANI YALANLADI

Selvi’nin bugünkü köşe yazısında dile getirdiği söz konusu iddialar, Mansur Yavaş’ın basın danışmanı tarafından yalanlandı. Yavaş’ın böyle bir ifade kullanmadığı belirtildi.

Sözcü’ye açıklama yapan Yavaş’ın basın danışmanı, Selvi’nin iddialarını yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Selvi’nin bahse konu iddiası tamamen kendisinin hayal ürünüdür. Son günlerde kendisi, yazılarında Sayın Yavaş hakkında doğru olmayan ve ağır ifadeler kullanmaya başlamıştır. Mansur Yavaş'ın ağzından duyulmayan hiçbir şeye itibar etmeyiniz."