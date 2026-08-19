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Mansur Yavaş duyurdu: 3 büyük proje için 500 milyon dolarlık dış finansman onayı!

Mansur Yavaş duyurdu: 3 büyük proje için 500 milyon dolarlık dış finansman onayı!

19.08.2026 18:55:00
Güncellenme:
ANKA
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Mansur Yavaş duyurdu: 3 büyük proje için 500 milyon dolarlık dış finansman onayı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da hayata geçirilmesi planlanan 3 büyük proje için yaklaşık 500 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman onayı alındığını açıkladı.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da hayata geçirilmesi planlanan 3 büyük proje için yaklaşık 500 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman onayı alındığını açıkladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 3 büyük projemiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman onayını aldık. Bu kaynakla; Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi’ne 306,3 milyon dolar, Güdül, Beypazarı, Ayaş ve Çayırhan’ın içme suyu yatırımlarına 90 milyon dolar, Ankara genelinde su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına 84,4 milyon dolar yatırım yapacağız. Başkentimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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