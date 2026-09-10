Mansur Yavaş-Erdoğan görüşmesine ilişkin AKP'den açıklama

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğim kadarıyla Ahlat dönüşü Sayın Mansur Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle de bu gerçekleşti. Sayın Yavaş'ın yaptığı açıklamada da var. Ankara'nın sorunlarını, önümüzdeki dönemdeki yatırımları ifade etmişlerdir. Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış son derece doğal bir görüşmedir.”

Çelik ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'parti ayrımı gözetmeksizin' belediye başkanlarına randevu verdiğini belirtti.