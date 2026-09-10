Mansur Yavaş, Erdoğan ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı: Beştepe'de neler konuşuldu?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından ilk açıklamasını yapan Yavaş, Ankara’ya yönelik yatırımlar ve belediyenin önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında Erdoğan’a bilgi verdiğini belirtmişti.

“SİYASET KONUŞULMADI”

Nefes gazetesinden Mahir Bağış’ın haberine göre Yavaş, görüşmede siyasi konuların gündeme gelmediğini söyledi.

Yavaş’ın aktardığına göre görüşmede Ankara’daki metro projeleri, 600 milyon liralık Hazine tahvilleri, 1,3 milyar liralık kredi ile Yenimahalle’de yapılması planlanan fuar ve kongre merkezi projesi ele alındı.

Yavaş ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin satmak istediği iki araziye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konulan şerhin kaldırılması konusunda Erdoğan’dan destek istediğini ifade etti.

CHP’DEN İSTİFA İDDİALARINA YANIT

Mansur Yavaş, CHP’den istifa edeceği yönündeki iddialara da yanıt verdi. İddiaları yalanlayan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP ve Yeni Parti’nin iktidar grubu olarak birlikte hareket ettiğini söyledi.

Yavaş, görüşmenin ardından yaptığı ilk açıklamada ise NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradesi ve kente yönelik yatırımlara verdiği destek nedeniyle Erdoğan’a teşekkür ettiğini belirtmişti.