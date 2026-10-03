Mansur Yavaş istifasının perde arkasını anlattı, 'AKP'ye geçecek misiniz?' sorusuna yanıt verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'mutlak butlan' yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasına giden süreci anlattı.

Butlan yönetimindeki CHP'nin grup başkanı Faik Öztrak'ın açıklamasından sonra istifa kararı aldığını ve istifa metnini de hazırladığını belirten Yavaş “Ancak Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ve ‘Bunları kafama takmamamı istedi’ ben de vazgeçtim. Metni öyle yırtıp atmadım ama rafa kaldırdım diyebilirim. Ancak Müslim Bey’in açıklamaları üzerine kararım değişti ve istifa kararı aldım" ifadelerini kullandı.

'AKP' SORUSUNA MANİDAR YANIT

Nefes gazetesinden Aytunç Erkin'in aktardığına göre Yavaş, “9 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Beştepe’de görüştünüz. AKP’ye geçecek misiniz?” sorusuna da Yavaş, "İstifa metnimdeki o cümlelere bakın" yanıtını verdi.

Konuyla ilgili istifa metninde şu ifadeler yer alıyordu:

“İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur.”

Erkin, Yavaş'ın AKP'ye geçmeyeceğini yazdı ve bazı soruların cevabını yazmamak kaydıyla aldığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 9 Eylül’deki CHP’nin 103. kuruluş yıldönümünde butlan yönetiminin düzenlediği törene katılmamıştı. Yavaş, aynı Beştepe'ye giderek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Yavaş, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada da “Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan; zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem” demişti.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ise 11 Eylül'de yaptığı konuşmada “CHP tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş’ın açıklamasının takdirini milletimize bırakıyorum” ifadelerini kullanmıştı.