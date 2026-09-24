Mansur Yavaş sonrası ABB'de istifa dalgası! Peş peşe istifa ettiler: Mecliste kaç CHP'li kaldı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Yavaş, yoluma bağımsız olarak devam edeceğini kaydetti. Yavaş istifasını duyurduğu mesajında, AKP’ye geçeceği yönündeki spekülasyonlara da kapıyı kapattı.

CHP'DEN 30 İSTİFA

Yavaş’ın istifasının ardından CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de büyük kan kaybetti.

BirGün’ün ulaştığı bilgiye göre, 30 ABB Meclis Üyesi, CHP’den istifasını verdi. İstifaların ardından ABB Belediye Meclisi’ndeki CHP üyesi sayısı 11’e düştü.

İstifa eden 30 isimden bazılarının YENİ Parti’ye katılacağı, büyük bölümünün ise Yavaş’ın kararına göre hareket edeceği savunuldu.

NE OLMUŞTU?

Mansur Yavaş, dün yaptığı açıklamayla Butlan CHP'sinden istifa ettiğini ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurmuştu.

Mansur Yavaş'ın istifa kararının ardından Ankara'daki bazı ilçe belediye başkanları da partiden ayrıldıklarını duyurmuştu.

İstifa eden isimler şu şekilde: